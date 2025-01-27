МВД выявило фальшивые сайты для проверки въезда мигрантов в Россию

МВД выявило поддельные сайты с авторизацией через Telegram для миграционных услуг

Tекст: Вера Басилая

МВД выявило несколько мошеннических сайтов, которые предлагают иностранным гражданам и лицам без гражданства услуги по проверке наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации, передает ТАСС.

По данным МВД, эти сайты требуют авторизацию через Telegram, что вызывает серьезные опасения у правоохранительных органов.

В главном управлении по вопросам миграции МВД России пояснили, что подобные ресурсы представляют собой попытку злоупотребления доверием пользователей.

«Обращаем внимание, что для получения юридически значимой официальной информации в этих целях необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД», – подчеркнули в ведомстве.

Для получения справочной информации гражданам рекомендуется использовать официальный сайт МВД. Ведомство призывает граждан быть осторожными и не передавать личные данные через сомнительные электронные сервисы, особенно те, которые требуют авторизацию через социальные сети.

Ранее сообщалось, что с 25 января в России ужесточены условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами.

Напомним, с 5 февраля заработает открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране.