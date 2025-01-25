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В «Единой России» призвали привлекать студентов – участников СВО в воспитание детей
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев призвал вовлекать студентов – участников СВО в воспитание детей
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил вовлекать студентов, участвующих в специальной военной операции, в процессы воспитания молодежи и детей страны.
Секретарь Генсовета «Единой России» встретился со студентами – участниками специальной военной операции, представителями движения «Юнармия» и Министерства науки и высшего образования.
Мероприятие, организованное «Молодой Гвардией» России, состоялось в Музее Победы в Москве, следует из сообщения в Telegram-канале партии.
Владимир Якушев подчеркнул значимость участников специальной военной операции для будущего страны. «Участники специальной военной операции – новая элита нашей страны. Вам дальше управлять страной, вести ее вперед, делать ее действительно суверенной, независимой, чтобы было комфортно жить не только вам, но и вашим детям, внукам, всем тем, кто будут после вас», – сказал он.
Якушев отметил, что важно, как молодое поколение сегодня строит образ будущего России, развивает необходимые компетенции и навыки. Он призвал студентов-участников СВО активно участвовать в этом процессе, вовлекаясь в воспитание молодежи.
Кроме того, Якушев сообщил о запуске нового проекта «ПолитЗавод», который будет реализован Молодой Гвардией. Программа ориентирована на молодых людей, желающих связать свою карьеру с политической деятельностью. Она включает образовательные модули.
«Рассчитываем дать молодым людям определенные компетенции, а потом будем их сопровождать», – сказал Владимир Якушев.