Молдавия обвинила Россию в газовой дестабилизации в Приднестровье

Молдавия отказалась от поставок газа в Приднестровье без прозрачных условий

Tекст: Максим Попов

Как отметил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, правительство не потерпит непрозрачных схем, которые могут дестабилизировать страну, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Кишинев рассмотрит только те условия, которые будут полностью прозрачными и ясными.

Речан отметил, что возможны несколько решений для обеспечения газом Приднестровья. Среди них – возобновление прямых поставок «Газпромом» по существующему контракту или закупка газа для региона. Однако любые решения должны быть законными и прозрачными. «Мы не можем мириться с преступными схемами поставок газа», – подчеркнул премьер.

Напомним, поставки газа в Молдавию были прекращены «Газпромом» с начала января из-за транзитных проблем через Украину и отказа Кишинева выплатить долг. В результате, Молдавская ГРЭС перешла на уголь и обслуживает только Приднестровье. Между тем, Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Запасов угля хватит только до конца января или середины февраля.

Приднестровье, не имея альтернативных источников газа, вынуждено было отключить центральное отопление и горячую воду, а также остановить промышленные предприятия.

Напомним, 20 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя оплату. По его словам, предложение о поставках было принято после консультаций с молдавскими руководителями. Сегодня стало известно, что Кишинев заблокировал поставки газа в Приднестровье.