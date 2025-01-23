Захарова заявила о неприемлемости интервенции НАТО на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

На брифинге она подчеркнула, что такая мера категорически неприемлема для России. «Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», – сказала дипломат, передает РИА «Новости».

Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе. Издание Politico писало, что Франция и Британия начали предварительное планирование отправки 50 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня.

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.