Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Поставки газа по «Турецкому потоку» достигли рекорда
Поставки газа России по «Турецкому потоку» перевалили за 376 млн кубометров за неделю
Российский газопровод «Турецкий поток» на прошлой неделе продемонстрировал рекордные объемы поставок газа в Европу, достигнув более 376 млн куб. м через компрессорную станцию «Странджа-2».
Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу достигли рекордного уровня на прошлой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). С 13 по 19 января объем прокачки через компрессорную станцию «Странджа-2», расположенную на границе Турции и Болгарии, составил более 376 млн куб. м. Это является абсолютным рекордом с момента запуска газопровода в 2020 году.
Ранее максимальный объем газа, прокачанного за неделю, был зафиксирован в октябре 2024 года, составив 373 млн куб. м. Таким образом, текущий показатель превысил предыдущий рекорд. Европейский аналитический центр Bruegel также подтвердил эти данные, оценив недельный объем поставок в 378 млн куб. м.
Газопровод «Турецкий поток», запущенный в январе 2020 года, связывает Россию, Турцию и страны Европы, обеспечивая надежные поставки газа через Черное море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об угрозе энергоснабжению Европы после атаки на «Турецкий поток». Россия спасает Приднестровье от созданного президентом Молдовы Майей Санду кризиса.