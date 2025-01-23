Поставки газа России по «Турецкому потоку» перевалили за 376 млн кубометров за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу достигли рекордного уровня на прошлой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). С 13 по 19 января объем прокачки через компрессорную станцию «Странджа-2», расположенную на границе Турции и Болгарии, составил более 376 млн куб. м. Это является абсолютным рекордом с момента запуска газопровода в 2020 году.

Ранее максимальный объем газа, прокачанного за неделю, был зафиксирован в октябре 2024 года, составив 373 млн куб. м. Таким образом, текущий показатель превысил предыдущий рекорд. Европейский аналитический центр Bruegel также подтвердил эти данные, оценив недельный объем поставок в 378 млн куб. м.

Газопровод «Турецкий поток», запущенный в январе 2020 года, связывает Россию, Турцию и страны Европы, обеспечивая надежные поставки газа через Черное море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об угрозе энергоснабжению Европы после атаки на «Турецкий поток». Россия спасает Приднестровье от созданного президентом Молдовы Майей Санду кризиса.