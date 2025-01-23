На Украине назвали расценки, по которым военкомы отпускают насильно мобилизованных

Депутат Рады: Военкомы отпускают насильно мобилизованных за 3–10 тыс. долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Из здания ТЦК два выхода: первый – в один конец, а второй – за 3–10 тыс. долларов домой, но только до следующего раза», – цитирует Дмитрука ТАСС.

Парламентарий также отметил, что в среднем группа военкомов за одного мобилизованного получает 100 долларов. При этом суммы могут варьироваться в зависимости от региона. В день одна группа, состоящая из трех-шести человек, может мобилизовать от пяти до 20 человек. На блокпостах, по его словам, число мобилизованных может достигать сотен в день.

Ранее украинский военнопленный заявил, что пограничники на Украине убили мужчину, который пытался покинуть страну, заплатив им взятку. Другой украинский военнослужащий сообщил, что его знакомый сбежал в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.