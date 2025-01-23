Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.0 комментариев
Politico: Госсекретарь США обсудит Панамский канал на встрече в Панаме
Politico сообщила о визите Марко Рубио в Панаму для переговоров о Панамском канале
Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе отправится в Панаму, чтобы обсудить планы президента Дональда Трампа по возвращению контроля над Панамским каналом, а также вопросы, связанные с сокращением нелегальной миграции.
Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму на следующей неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Politico. Визит проходит на фоне напряженности из-за заявлений президента США Дональда Трампа, который выразил намерение вернуть контроль над Панамским каналом.
Рубио намерен использовать эту поездку для обсуждения ключевых вопросов, связанных с внешней политикой администрации Трампа. Основное внимание будет уделено сокращению нелегальной миграции, а также планам США в отношении Панамского канала.
После посещения Панамы Рубио планирует отправиться в Гватемалу и Сальвадор. Эти страны играют важную роль в миграционных процессах, так как используются мигрантами как перевалочные пункты на пути к южной границе США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, после чего Панама подала жалобу в ООН на его заявления о принадлежности канала, а Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала.