Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Количество заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» превысило 15 тысяч
Общее количество заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» превысило 15 тысяч
Общее количество заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» за три дня до окончания регистрации превысило 15 тысяч, что свидетельствует о высокой востребованности проекта.
По информации с сайта конкурса, к полудню 21 января общее количество поданных заявок на участие в «Лидеры России. Политика» превысило 15 тыс. человек. Такая высокая цифра демонстрирует значительный интерес к проекту среди целевой аудитории, несмотря на строгие требования к профессиональным компетенциям участников.
Эксперты отмечают, что этот конкурс имеет профессиональный характер, требующий от участников набора высоких компетенций уже на старте.
Советник президента РФ Валерий Фадеев подчеркнул важность обеспечения прозрачности и объективности всех отборочных процедур, чтобы участники могли быть уверены в справедливости оценки. Он добавил: «Тем самым конкурс окончательно подтвердит свою результативность».
Регистрация участников продолжается до 12.00, 24 января 2025 года. После этого у зарегистрировавшихся будет три дня для выполнения обязательных заданий дистанционного этапа, которые включают заполнение анкеты, запись видеоинтервью и написание эссе.