Общее количество заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» превысило 15 тысяч

По информации с сайта конкурса, к полудню 21 января общее количество поданных заявок на участие в «Лидеры России. Политика» превысило 15 тыс. человек. Такая высокая цифра демонстрирует значительный интерес к проекту среди целевой аудитории, несмотря на строгие требования к профессиональным компетенциям участников.

Эксперты отмечают, что этот конкурс имеет профессиональный характер, требующий от участников набора высоких компетенций уже на старте.

Советник президента РФ Валерий Фадеев подчеркнул важность обеспечения прозрачности и объективности всех отборочных процедур, чтобы участники могли быть уверены в справедливости оценки. Он добавил: «Тем самым конкурс окончательно подтвердит свою результативность».

Регистрация участников продолжается до 12.00, 24 января 2025 года. После этого у зарегистрировавшихся будет три дня для выполнения обязательных заданий дистанционного этапа, которые включают заполнение анкеты, запись видеоинтервью и написание эссе.