Легойда прокомментировал высказывания протоиерея Ткачева об ударах ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Легойда подчеркнул, что медийные личности, включая священнослужителей, должны «чрезвычайно тщательно» взвешивать свои слова. Он отметил, что отец Андрей, будучи талантливым и активным медийным человеком, иногда может эмоционально переходить за допустимые границы, передает ТАСС.

Легойда пояснил, что проблема заключается в подаче информации, которая может шокировать слушателей, если не учитывать контекст. Он подчеркнул, что последний случай с высказываниями Ткачева именно такой, и это не отменяет необходимости «сто раз подумать» перед тем, как привести яркий пример, тщательно взвешивая каждое слово. Также глава синодального отдела вспомнил совет патриарха Кирилла, который он получил при назначении на должность, о «высочайшей ответственности за каждое сказанное слово».

Кроме того, Легойда выразил мнение, что ни один священник, включая протоиерея Ткачева, не вправе говорить от имени всей церкви без соответствующих полномочий.

Он отметил, что заголовки в СМИ, транслирующие, что «в церкви заявили» или «церковь считает», некорректны.

Протоиерей Андрей Ткачев, родившийся во Львове в 1969 году, занимал различные должности в храме и стал известным ведущим православных программ. Его высказывания на темы веры, социальных и семейных проблем часто вызывали общественный резонанс.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что удары HIMARS по России являются наказанием за аборты, которые, по его мнению, уносят больше жизней, чем войны.