Лавров назвал Армению стратегическим партнером России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я убежден, что мы сейчас конструктивно рассмотрим все имеющиеся проблемы. Мы всегда ценили и продолжаем ценить братские связи с армянским народом, Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником», – цитирует Лаврова ТАСС.

Он также добавил, что Россия настроена откровенно обсудить все важные для обеих стран вопросы в духе атмосферы, поддерживаемой президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мирзоян, в свою очередь, назвал свой визит в Москву актуальным в свете динамики отношений двух стран. Он отметил, что Армения заинтересована в эффективном политическом диалоге с Россией, и подчеркнул необходимость обстоятельного обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки.

Он отметил, что армянская сторона готова разблокировать все экономические и транспортные коммуникации в рамках проекта «Перекресток мира».

Напомним, глава Минобороны Армении Сурен Папикян заявлял, что Россия остается стратегическим союзником Армении, и обе страны продолжают сотрудничество.

Спикер парламента страны Ален Симонян отмечал, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды.