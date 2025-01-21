Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность строительства второй атомной электростанции в стране.
Лукашенко заявил о своих планах обсудить с российским президентом вопрос о строительстве второй атомной электростанции во время встречи с работниками Минского автомобильного завода.
Президент Белоруссии отметил, что, хотя конкретное место для новой станции еще не выбрано, в стране уже рассматриваются потенциальные площадки для ее строительства.
При этом президент подчеркнул важность сотрудничества с Россией в реализации такого масштабного проекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко выразил уверенность в необходимости строительства второй атомной электростанции, отметив рост потребности в электроэнергии и увеличивающееся количество электромобилей.
Напомним, Россия и Белоруссия договорились начать строительство второй АЭС, решение о варианте которой примут в 2025 году. Белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял о формировании рабочей группы по оценке возможностей для этого.