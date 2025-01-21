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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    21 января 2025, 12:06 • Новости дня

    Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность строительства второй атомной электростанции в стране.

    Лукашенко заявил о своих планах обсудить с российским президентом вопрос о строительстве второй атомной электростанции во время встречи с работниками Минского автомобильного завода.

    Президент Белоруссии отметил, что, хотя конкретное место для новой станции еще не выбрано, в стране уже рассматриваются потенциальные площадки для ее строительства.

    При этом президент подчеркнул важность сотрудничества с Россией в реализации такого масштабного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко выразил уверенность в необходимости строительства второй атомной электростанции, отметив рост потребности в электроэнергии и увеличивающееся количество электромобилей.

    Напомним, Россия и Белоруссия договорились начать строительство второй АЭС, решение о варианте которой примут в 2025 году. Белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял о формировании рабочей группы по оценке возможностей для этого.

    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    20 января 2025, 19:35 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Путиным поставки газа в Словакию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    Турецкий лидер сообщил, что планирует обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели, передает ТАСС. Эрдоган сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Он отметил: «Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод «Турецкий поток». Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена».

    Эрдоган добавил, что предложил решить проблему через переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и самим Путиным. Президент Турции выразил надежду, что уже на этой неделе начнутся контакты и телефонная дипломатия по этому вопросу.

    Ранее газета Milliyet писала, что остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    21 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    21 января 2025, 01:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области

    Украинские войска нанесли девятый за день удар по водоканалу в Пологах

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в результате атаки было повреждено остекление здания водоканала, а также гражданский автомобиль. Кроме того, сгорел скутер, принадлежавший одному из сотрудников учреждения. Это нападение стало девятым по счету за понедельник, передает ТАСС.

    До этого Рогов сообщил, что украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО.

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    21 января 2025, 02:26 • Новости дня
    В Курской области нашли тела гражданских с пулевыми и осколочными ранениями

    Минобороны сообщило о телах гражданских лиц с пулевыми и осколочными ранениями в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    В Курской области, в селе Русское Поречное, освобожденном от украинских военных, обнаружены тела гражданских с признаками насильственной смерти, передает РИА «Новости». Отмечается, что тела были найдены в подвалах домов, у всех жертв зафиксированы пулевые и осколочные ранения.

    Как отметил боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.

    «Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», – сказал он.

    Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    20 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    Путин отметил, что предвыборный период для Трампа был сложным. «Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь, но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», – сказал российский лидер, фрагмент его выступления публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

    «Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что Москва готова к диалогу, который должен быть направлен на долгосрочный мир на Украине. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что целью переговоров должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона. Путин также акцентировал внимание на необходимости вести диалог на равноправной и взаимоуважительной основе с учетом значимой роли России и США в мировых делах.

    Напомним, президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с Совбезом обсудил актуальные вопросы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

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    21 января 2025, 07:37 • Новости дня
    Российские силы захватили Зеленый Гай в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска установили контроль над Зеленым Гаем в Харьковской области, вследствие чего украинские силы были вынуждены отступить ночью, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие захватили населенный пункт Зеленый Гай в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что после продолжительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий, силы РФ смогли улучшить тактическое положение своих войск в данном районе, взяв его под полный огневой контроль.

    Эксперт добавил, что украинские солдаты, оставшиеся в Зеленом Гае, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, ночью покинули свои позиции и отступили в направлении Боровской Андреевки.

    Ранее сообщалось, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов на Харьковском направлении. По словам главы российской региональной администрации Виталия Ганчева, особые успехи достигнуты в районе поселка Двуречная, который находится под огневым контролем российских войск.

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    20 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Чиновницу в подмосковной Рузе обвинили в получении крупной взятки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации городского округа Руза обвиняется в получении взятки в размере 325 тыс. рублей, она помещена под домашний арест, сообщили в региональном главке СК России.

    По информации правоохранительных органов, чиновница получила деньги от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, которые фактически не были выполнены, передает РИА «Новости».

    Следователи сообщили, что женщина признала свою вину в ходе допроса. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. «Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ)», – говорится в сообщении.

    В субботу сообщалось, что в подмосковной Рузе сотрудники силовых структур задержали чиновницу администрации городского округа по подозрению в коррупции. В декабре в Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении.

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    21 января 2025, 03:58 • Новости дня
    Обломки дронов вызвали пожары в Смоленской области

    Падение обломков дронов в Смоленской области привело к пожарам и повреждениям

    Tекст: Максим Попов

    В Смоленской области зафиксированы возгорания крыш и повреждения окон из-за падения обломков украинских дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

    Как отметил Анохин в Telegram, в результате падения БПЛА на земле и на крышах некоторых зданий возникли пожары. Также были повреждены окна жилых домов, добавил он.

    На местах происшествий работают оперативные службы, занимающиеся устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности жителей. По словам Анохина, все необходимые меры по ликвидации последствий приняты.

    Ранее сообщалось, что падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области.


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    21 января 2025, 05:36 • Новости дня
    Спецслужбы ДНР задержали украинского шпиона в Мариуполе

    Спецслужбы ДНР задержали жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Максим Попов

    Контрразведчики ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки, передает УФСБ, пояснив, что задержанный собирал данные о российских войсках.

    Спецслужбы ДНР задержали шпиона ГУР Минобороны Украины в Мариуполе, передает ТАСС. Как сообщили в региональном УФСБ, задержанный подозревается в государственной измене и шпионаже в пользу украинских властей.

    В сообщении отмечается, что мужчина начал сбор информации о дислокации российских сил еще до получения гражданства РФ. После того как он получил российский паспорт, он продолжал передавать данные о местонахождении и передвижении российских войск по заданию украинской разведки.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 275 «Государственная измена» и 276 «Шпионаж».

    До этого стало известно, что в Севастополе задержан местный житель, подозреваемый в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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