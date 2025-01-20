Новозеландские ученые определили пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Risk Analysis: В ядерную зиму смогут выжить только пять стран

Tекст: Вера Басилая

Исследователи из Университета Отаго пришли к выводу, что Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова имеют наибольшие шансы пережить ядерную зиму. Главным фактором для выживания станет способность этих стран поддерживать сельскохозяйственное производство, несмотря на резкое сокращение солнечных дней, передает RT.

В ходе ядерной войны, по оценкам ученых, в атмосферу может попасть около 150 тераграмм сажи. Это вызовет глобальные климатические изменения, уменьшение количества солнечного света, что приведет к снижению сельскохозяйственного производства в большинстве стран на 80%. В результате страны в северном полушарии окажутся под угрозой вымирания.

Новозеландские ученые считают, что островные и полуостровные государства, имеют больше шансов выжить, поскольку их географическое положение и климатические условия позволяют сохранить более стабильное сельхозпроизводство. Это связано с возможностью использования местных ресурсов и адаптацией к изменяющимся условиям климата.

Ранее моделирование Newsweek показало, что последствия термоядерного удара авиабомбой B83 по Москве, Пхеньяну и Пекину могут привести к гибели до 4,2 млн человек.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария.