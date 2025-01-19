Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.2 комментария
Украинская ракета уничтожена над Курской областью
В небе над Курской областью противовоздушная оборона России сбила украинскую ракету, сообщили в оперштабе региона.
Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона. В заявлении говорится: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», передает РИА «Новости».
В воскресенье в Минобороны сообщили, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.
Ранее сообщалось, что в ходе наступления в январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово.