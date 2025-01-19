Украинская ракета уничтожена над Курской областью

Tекст: Дарья Григоренко

Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона. В заявлении говорится: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», передает РИА «Новости».

В воскресенье в Минобороны сообщили, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления в январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово.