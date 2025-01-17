Поддельное золото вызвало панику на рынках Турции

Стало известно о широком распространении поддельного золота на рынках Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

На турецких рынках появилась новая угроза – поддельное золото, которое даже опытные ювелиры с трудом могут отличить от настоящего, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

Эта ситуация вызвала панику среди граждан, которые опасаются стать жертвами мошенников. Эксперт по золоту Исам Мемиш считает, что подъемы и спады цен на золото в летний сезон могли стать причиной появления подделок на рынке. Он отметил, что мошенники открывают мастерские, специализирующиеся на производстве имитации ювелирных изделий, которые затем продают через интернет. Это значительно усложняет борьбу с фальшивками и риск для покупателей. Ювелиры и владельцы магазинов также страдают от действий мошенников.

В ответ на эту угрозу торговцы разработали свои методы защиты. Мемиш рассказал, что при подозрениях на мошенничество они делают фото и видео подозрительных лиц и размещают их в социальных сетях, чтобы предупредить других продавцов. Такая коллективная защита помогает снизить риск обмана, но полностью проблему пока не решает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве мошенники, получившие 10 кг фальшивого золота, понесли убытки в размере 14 млн рублей. Продавцы 42 слитков поддельного золота были задержаны в Москве.