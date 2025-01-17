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Умерла британская актриса Джоан Плаурайт
Умерла британская актриса, двукратная лауреатка премии «Золотой глобус» Джоан Плаурайт
Британская актриса Джоан Плаурайт, двукратная лауреатка премии «Золотой глобус», умерла на 96-м году жизни в своем доме в Сассексе, окруженная родными и друзьями, сообщили СМИ.
Как передает Sky News со ссылкой на заявление семьи артистки, последние годы жизни она провела в графстве Сассекс, наслаждаясь общением с друзьями и семьей, передает ТАСС.
Семья актрисы отметила, что несмотря на потерю зрения, она вела активную жизнь до самой смерти. Ее вклад в культурное наследие Британии остается значительным, и ее работы продолжают вдохновлять новое поколение актеров.
Плаурайт завоевала две премии «Золотой глобус» в 1993 году: за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Колдовской апрель» и за роль в мини-сериале «Сталин». Она также была номинирована на «Оскар» за роль в «Колдовском апреле» и претендовала на премию БАФТА за роль в фильме «Эквус» в 1978 году.
Кроме того, актриса сыграла в таких известных фильмах, как «Джейн Эйр» и «Чай с Муссолини». Джоан Плаурайт была третьей женой знаменитого британского актера Лоуренса Оливье.
В сентябре умерла британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон» в Лондоне.