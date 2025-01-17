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    Почему застройщикам грозит банкротство
    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    Кремль: Путин и Пашинян обсудили стремление Армении в ЕС и сотрудничество в ЕАЭС
    В Госдуме потребовали расследовать действия Чубайса
    Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
    Французские военные заявили о «подсветке» самолета Atlantic 2 российским радаром
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    14 комментариев
    17 января 2025, 14:23 • Новости дня

    Умерла британская актриса Джоан Плаурайт

    Умерла британская актриса, двукратная лауреатка премии «Золотой глобус» Джоан Плаурайт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британская актриса Джоан Плаурайт, двукратная лауреатка премии «Золотой глобус», умерла на 96-м году жизни в своем доме в Сассексе, окруженная родными и друзьями, сообщили СМИ.

    Как передает Sky News со ссылкой на заявление семьи артистки, последние годы жизни она провела в графстве Сассекс, наслаждаясь общением с друзьями и семьей, передает ТАСС.

    Семья актрисы отметила, что несмотря на потерю зрения, она вела активную жизнь до самой смерти. Ее вклад в культурное наследие Британии остается значительным, и ее работы продолжают вдохновлять новое поколение актеров.

    Плаурайт завоевала две премии «Золотой глобус» в 1993 году: за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Колдовской апрель» и за роль в мини-сериале «Сталин». Она также была номинирована на «Оскар» за роль в «Колдовском апреле» и претендовала на премию БАФТА за роль в фильме «Эквус» в 1978 году.

    Кроме того, актриса сыграла в таких известных фильмах, как «Джейн Эйр» и «Чай с Муссолини». Джоан Плаурайт была третьей женой знаменитого британского актера Лоуренса Оливье.

    В сентябре умерла британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон» в Лондоне.

    16 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области, но не видит угрозы энергобезопасности стран Евросоюза.

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области на Украине, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге заявила, что пока не видит непосредственной угрозы для энергобезопасности Европейского союза.

    «Мы были проинформированы об этом ударе. Мы находимся в контакте с Украиной, чтобы оценить степень повреждения и угрозы для энергобезопасности Украины», – сказала Итконен. Она добавила, что на данный момент нет информации о непосредственных рисках для энергобезопасности ЕС.

    Вместе с тем она отметила, что «не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило, что российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры на Украине, поражая наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.

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    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»

    Песня «Сигма бой» заняла седьмую строчку в чарте Billboard благодаря юным блогерам

    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

    Песня «Сигма бой» российских школьниц заняла седьмое место в международном чарте Billboard, опубликованном 16 января, в категории танцевальных и поп-композиций, исполняется 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Марией Янковской, сообщают «Известия».

    Девочки смогли привлечь внимание не только российской, но и зарубежной аудитории. Список чарта был опубликован на сайте Billboard 16 января.

    Чертищева стала известна благодаря записи собственных треков в Youtube. Девочка учится в музыкальной школе.  В создании и публикации контента ей помогают родители. Помимо музыкальных видео, там есть юмористические семейные ролики. Отец девочки – Михаил Чертищев – российский композитор, автор саундтреков анимационных сериалов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», полнометражных мультфильмов «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря. Ход конем» и других проектов.

    Янковская также стала известна благодаря социальным сетям. Она выпустила множество юмористических и танцевальных роликов, а также записала собственные песни, сыграла роль в сериале «Цикады». Девочка работает на телеканале СТС Kids и дает сольные концерты. Мама Марии – Алина Янковская – продюсер телеканала СТС Kids.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист премии БАФТА за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    17 января 2025, 08:42 • Новости дня
    Французские военные заявили о «подсветке» самолета Atlantic 2 российским радаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет ВМС Франции, выполнявший полет над Балтийским морем, оказался в зоне действия российского радара, по данным французских военных. На борту находился журналист, наблюдавший за судами у побережья Швеции и стран Балтии.

    Французский военный самолет Atlantic 2, вылетевший из Бретани, провел около пяти часов в воздушном пространстве над Балтийским морем, передает РИА «Новости». В это время он вел наблюдение за судами у побережья Швеции и стран Балтии. На борту находился журналист France Press.

    По заявлению французских военных, самолет столкнулся с попыткой глушения и был «подсвечен» радиолокационной станцией управления огнем, что они расценили как агрессивное действие. Полковник Гийом Верне, представитель французского генштаба, выразил озабоченность по поводу подобных действий в международных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО решило взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики, что нарушает морское право и ставит под вопрос главные правила мореплавания.

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    16 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    @ Matrix Images/Tannen Maury/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана «может вызвать перебои в производстве атомной энергии в США и у их союзников», заявили в Белом доме.

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре 2024 года вызвало обеспокоенность в Белом доме, передает РИА «Новости». Там заявили, что это решение Москвы «создает угрозу перебоев в производстве атомной энергии для Соединенных Штатов и их союзников».

    В ноябре правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства России о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

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    17 января 2025, 09:25 • Новости дня
    Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова

    «Коммерсантъ»: Суд по делу генерала Попова о хищении 114 млн рублей не нашел потерпевшего

    Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Защита бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова настаивает на возвращении дела в прокуратуру, так как ни Запорожская область, ни Минобороны не считают себя потерпевшими по делу о мошенничестве на 114 млн рублей, следует из материалов дела.

    В Тамбовском гарнизонном военном суде продолжается разбирательство по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева, пишет «Коммерсантъ».

    Генерала обвиняют в хищении 114 млн рублей, якобы полученных от продажи металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

    Представитель администрации Запорожской области заявил, что регион не считает себя потерпевшим, так как не понес ущерба. Металлоконструкции были гуманитарной помощью, а не частью бюджета. Военное ведомство также не имеет претензий к Попову, так как Минобороны не финансировало эти поставки.

    Адвокат Попова Сергей Буйновский настаивает на возвращении дела в прокуратуру из-за отсутствия потерпевшего и других процессуальных нарушений. Он отметил, что некоторые свидетели допрашиваются по видео-конференц-связи, что противоречит УПК в условиях закрытого процесса.

    Защита намерена вызвать свидетелей бывших сослуживцев Попова для уточнения деталей дела. Обвиняемые дадут показания в конце процесса. Вопрос об отправке генерала Попова на СВО пока не рассматривается, заявляет адвокат.

    Ранее генерал-майор Иван Попов, арестованный за мошенничество, может быть освобожден и отправлен на СВО.

    Попову предъявляют обвинения в мошенничестве и служебном подлоге, судебная экспертиза не выявила у него никаких зависимостей, в том числе от ставок на спорт.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

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    17 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российское военное ведомство к 80-летию освобождения Варшавы обнародовало документы об отборе немцами узников в концлагере Освенцим, где описываются жестокие методы селекции под руководством доктора Менгель

    В опубликованных материалах приводятся показания бывших узников лагеря, которые описывают ежедневные «медосмотры», сообщает ТАСС.

    «Ежедневно производился «медосмотр». Врач, доктор Менгельс, стоял, насвистывая песенку. Мимо него проходили раздетые заключенные с поднятыми руками, чтобы он мог хорошо видеть их ребра», – говорится в свидетельствах. Узников делили на «годных» и «негодных».

    После такой селекции Менгельс объявлял, что заключенные слишком истощены и направлял их в «дом отдыха», что означало крематорий. Те, кто был признан наиболее слабым, умирали в процессе транспортировки.

    По словам бывших узников концентрационного лагеря, примерно каждые полтора-два месяца нацисты выбирали около двухсот наиболее крепких заключённых и забирали у них столько крови, что после этой процедуры никто не оставался в живых.

    Комплекс лагерей Аушвиц-Биркенау, расположенный в 60 км от Кракова, ежедневно принимал до 10 эшелонов с людьми из разных европейских стран. В каждом эшелоне насчитывалось 40-50 вагонов с 50-100 человек в каждом. Узников делили на категории: часть шла в газовые камеры, часть отправляли на предприятия, третья группа подвергалась медицинским экспериментам, а четвертая включала женщин, предназначенных для личных нужд нацистов.

    В ходе боевых действий, известной как Сандомирско-Силезская операция, стратегическая Висло-Одерская операция привела к освобождению лагеря 27 января войсками 60-й армии 1-го Украинского фронта, освободившей выживших узников.

    До этого Центр общественных связей ФСБ представил архивные документы о преступлениях военных США и Франции против немцев в Берлине в 1945 году. Кроме того, были рассекречены документы о преступлениях нацистской Германии во время оккупации Донбасса.

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    17 января 2025, 09:59 • Новости дня
    Пожар на одной из крупнейших в мире аккумуляторной электростанции начался в Калифорнии

    Пожар на одной из крупнейших в мире аккумуляторной электростанции привел к эвакуации на юге Калифорнии

    Пожар на одной из крупнейших в мире аккумуляторной электростанции начался в Калифорнии
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    На крупнейшей литиевой аккумуляторной электростанции в Мосс-Лендинге в Калифорнии вспыхнул пожар, что привело к эвакуации восьми близлежащих районов.

    Пожар произошел на электростанции в городе Мосс-Лендинг, штат Калифорния, передает РИА «Новости». В результате инцидента департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей объявил эвакуацию в восьми районах. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.

    По сведениям газеты Santa Cruz Sentinel, на объекте, который является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, находятся десятки тысяч литиевых батарей. Пожарные службы округа Норт-Каунти активно работают на месте происшествия, пытаясь локализовать огонь.

    Лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, признаны самыми крупными в истории штата. Их площадь превысила 16 тыс. гектаров, погибли по меньшей мере 25 человек. Более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

    Между тем лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко планирует провести 40 концертов, чтобы восстановить сгоревший во время лесных пожаров дом в поселке Биг-Рок стоимостью 700–800 тыс. долларов.

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    17 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Британия не исключила размещения военных баз на Украине

    Лондон не исключил возможность развертывания военных баз и складов на Украине

    Британия не исключила размещения военных баз на Украине
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Великобритании рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

    Британия озвучила возможные планы по размещению военных баз на Украине, что было отражено в новой декларации о столетнем партнерстве двух стран. Этот документ был опубликован после визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, передает ТАСС.

    В тексте декларации говорится, что Британия и Украина будут совместно определять свои военные потребности и работать над расширением технологических возможностей. Обсуждается создание на территории Украины оборонной инфраструктуры, в том числе военных баз, логистических складов и хранилищ для военного оборудования.

    Участники соглашения подчеркивают, что такие объекты могут существенно укрепить оборонные возможности Украины, обеспечивая поддержку в случае возникновения значительных военных угроз. Кроме того, в декларации отмечено стремление к углублению военного сотрудничества и совместному производству вооружений и технологий.

    До этого издание The Telegraph сообщило, что Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

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    16 января 2025, 22:23 • Новости дня
    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой

    Российский боец с позывным «Хитман» спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке

    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец с позывным «Хитман» заслонил собой товарищей, остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

    Российский боец с позывным «Хитман» совершил героический поступок во время боев за Авдеевку в 2024 году. Заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» рассказал, что «Хитман» остановил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины, заслонив собой сослуживцев, когда те спускались в подвал, передает RT.

    «Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», – поделился «Крестик».

    Эвакуировать «Хитмана» удалось спустя несколько дней, и все это время, по словам замкомандира, он сохранял бодрость духа, шутил и подбадривал товарищей.

    Бойцы «Крестика» в Авдеевке сумели отбить важную улицу, по которой шло снабжение ВСУ, несмотря на численное превосходство противника почти в три раза. Российские солдаты также подбили БМП Bradley, пытавшуюся доставить подкрепление.

    «Расстреляли его с трех сторон из гранатометов. У них никто не выжил. После занятия улицы мои ребята еще два дня держали оборону до прихода основных сил», – рассказал «Крестик».

    Ранее заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой и был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    16 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    @ PICJER/Zuma/TASS, Chris Pizzello/AP/TASS, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/DPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

    Как сообщает телекомпания Fox News, Трамп сделал заявление в своей соцсети Truth о назначении известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. Их задача, по словам Трампа, будет заключаться в реформировании индустрии и «возвращении ее из тьмы к свету».

    Трамп подчеркнул, что это назначение поможет изменить облик Голливуда, который, как он считает, нуждается в преобразованиях. Заявление было сделано на фоне планов Трампа по усилению влияния на культурную сферу США. «Они будут служить мне специальными посланниками, чтобы вернуть Голливуд, который потерял свое значительное присутствие за рубежом за последние четыре года, к прежним высотам и сделать его больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде!» – отметил Трамп.

    Сталлоне, который в прошлом уже выражал поддержку Трампу, назвал его «вторым Джорджем Вашингтоном» на гала-концерте Института политики «Америка прежде всего». Он отметил, что Трамп – «мифический персонаж», который сделал то, чего не смог никто в мире.

    Мел Гибсон ранее поддержал Трампа на выборах 2024 года, при этом критиковал кандидата в президенты от демократов и вице-президента Камалу Харрис за ее политическую биографию, говоря, что у нее нет никаких достижений, а уровень интеллекта равен IQ заборного столба.

    Джон Войт, известный своей консервативной позицией, добавил, что считает Трампа «величайшим президентом со времен Авраама Линкольна», и также поддержал его усилия по возвращению Голливуда к былой славе.

    Ранее Мэл Гибсон сравнил последствия лесного пожара, уничтожившего его дом в Малибу, с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.

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