Умерла британская актриса Джоан Плаурайт

Умерла британская актриса, двукратная лауреатка премии «Золотой глобус» Джоан Плаурайт

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Sky News со ссылкой на заявление семьи артистки, последние годы жизни она провела в графстве Сассекс, наслаждаясь общением с друзьями и семьей, передает ТАСС.

Семья актрисы отметила, что несмотря на потерю зрения, она вела активную жизнь до самой смерти. Ее вклад в культурное наследие Британии остается значительным, и ее работы продолжают вдохновлять новое поколение актеров.

Плаурайт завоевала две премии «Золотой глобус» в 1993 году: за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Колдовской апрель» и за роль в мини-сериале «Сталин». Она также была номинирована на «Оскар» за роль в «Колдовском апреле» и претендовала на премию БАФТА за роль в фильме «Эквус» в 1978 году.

Кроме того, актриса сыграла в таких известных фильмах, как «Джейн Эйр» и «Чай с Муссолини». Джоан Плаурайт была третьей женой знаменитого британского актера Лоуренса Оливье.

В сентябре умерла британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон» в Лондоне.