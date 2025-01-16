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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    16 января 2025, 21:15 • Новости дня

    ХАМАС заявил об ударе Израиля по месту содержания заложницы

    ХАМАС обвинил Израиль в ударе по месту содержания заложницы из списка обмена

    Tекст: Евгения Караваева

    ХАМАС сообщил, что израильские военные нанесли удар по месту содержания заложницы из списка для обмена в секторе Газа.

    Израильские военные нанесли удар по месту, где содержалась одна из заложниц, включенных в список для обмена на первом этапе сделки о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на представителя ХАМАС Абу Убайда – спикера военного крыла группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    «После объявления о достижении соглашения армия противника нанесла удар по месту содержания одной из заложниц, которая включена в список на обмен на первом этапе», – сообщил Абу Убайда. Однако он не озвучил состояние заложницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, палестинское движение ХАМАС сообщало о выполнении условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Однако Израиль заявил об отказе ХАМАС от достигнутых договоренностей. Россия выразила надежду, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.


    16 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей

    Канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе ХАМАС от соглашений по Газе

    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС создало кризис, отказавшись от уже достигнутых договоренностей по сектору Газа, что препятствует подписанию соглашения, сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении говорится, что движение ХАМАС отказалось от ранее достигнутых договоренностей, создавая кризисную ситуацию, которая мешает заключению соглашения по сектору Газа. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что ХАМАС, отказываясь от соглашений, подрывает усилия по стабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения о возможном нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

    Коментарии (5)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы в шестой раз атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене заявило о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя крылатые ракеты и беспилотники для нападения на флот США.

    Как передает РИА «Новости», хуситы, политико-военное движение, контролирующее север Йемена, объявили о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman, находящийся в Красном море. Нападение было осуществлено с использованием крылатых ракет и беспилотников. Целью атак стал не только сам авианосец, но и сопровождающие его боевые корабли.

    Хуситы отметили, что это уже шестая атака на USS Harry Truman с момента его прибытия в Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, а также совершили нападение на авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.

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    15 января 2025, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

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    15 января 2025, 22:44 • Новости дня
    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом

    ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем и назвало его поворотным моментом

    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте с Израилем, и поблагодарило посредников, включая Катар и Египет.

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Движение назвало это достижение поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    СМИ сообщали, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    14 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Хуситы атаковали Минобороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение хуситов нанесло удар по министерству обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой, заявили вооруженные силы хуситов.

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на министерство обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Как сообщает РИА «Новости», хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» для удара. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, ракета достигла цели, а системы-перехватчики Израиля не смогли ее остановить.

    Атака на Тель-Авив стала третьей по счету за последние 12 часов, подчеркивают представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы пообещали скоро ответить на атаку Британии, США и Израиля, затем атаковали американский авианосец в Красном море и недавно заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву.

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    13 января 2025, 23:00 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по критической цели в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что операция была проведена ракетными войсками вооруженных сил Йемена, которые атаковали с помощью ракеты типа «Палестина-2» критически важную цель в районе Яффо. Он подчеркнул, что операция достигла своей цели, передает ТАСС.

    В свою очередь, израильская армия ранее сообщила о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников.

    Кроме того, хуситы 5 января нанесли удар по электростанции в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2».

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    15 января 2025, 22:38 • Новости дня
    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января

    МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе с 19 января на 42 дня

    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

    Аль Тани заявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа, Израиль и движение ХАМАС, договорились о перемирии, которое вступит в силу 19 января и продлится 42 дня на начальном этапе, передает РИА «Новости».

    «Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа», – отметил Аль Тани.

    Согласно проекту соглашения, девять больных и раненых израильских заложников будут освобождены из Газы в обмен на освобождение 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле.

    Также Израиль обязуется освободить тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года и не принимавших участия в событиях 7 октября 2023 года. Эти меры направлены на снижение напряженности и улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    В Кремле сдержанно отреагировали на возможное прекращение огня в Газе.

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    13 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Израильские больницы начали готовиться к приему заложников ХАМАС

    Израильские учреждения получили указание подготовиться к приему заложников от ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские госучреждения и больницы начали подготовку к приему заложников в рамках возможной сделки с ХАМАС по сектору Газа, что может произойти в ближайшие дни.

    Как передает Kan, израильские госучреждения и больницы получили указание подготовиться к приему заложников, которые могут быть освобождены в рамках переговоров с палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что если сделка будет одобрена, заложники могут прибыть в Израиль уже в ближайшие дни.

    Гостелерадиокомпания сообщает, что Армия обороны Израиля уже провела встречи с должностными лицами министерства здравоохранения для подготовки больниц к приему похищенных. В понедельник портал Walla сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по проекту соглашения с ХАМАС.

    По информации телеканала Al Arabiya, ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа без замечаний. В Дохе продолжается раунд переговоров с посредниками о прекращении огня и освобождении заложников.

    Седьмого октября 2023 года ХАМАС захватил более 250 израильтян в ходе атаки на южные поселения. Из них 98 человек остаются в плену, включая тех, кого считают погибшими. До сих пор удалось вернуть 156 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС по вопросам прекращения огня и связанных переговоров об освобождении заложников. Израильская делегация уже прибыла в столицу Катара для участия в этих переговорах, что подтверждает серьезность намерений сторон. Возможность мирных переговоров между ХАМАС и Израилем существует, но для доверительного диалога требуется посредник, которым может стать Россия, учитывая ее нейтральное отношение и историю сотрудничества с Израилем.

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    15 января 2025, 02:23 • Новости дня
    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс

    Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Россией не предполагает военный альянс

    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном не предусматривает создание военного союза, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Арагчи пояснил, что соглашение охватывает все аспекты двустороннего сотрудничества, с акцентом на экономику и торговлю. «Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Он подчеркнул, что договор не направлен против третьих стран. Он также отметил, что соглашение не ограничивает стороны в подписании других международных договоров. «Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение», – заявил дипломат, подчеркивая его важность для развития отношений между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве. Договор о стратегическом партнерстве с Ираном, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, имеет конструктивный характер и не направлен против других стран.

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    14 января 2025, 22:05 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по электростанции в Израиле

    Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по электростанции на юге Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило об атаке на объект энергетической инфраструктуры на территории Израиля.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

    «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав крылатой ракетой электростанцию израильского противника в районе Умм-эш-Рашраш (арабское название города Эйлат) на юге оккупированной Палестины», – сказал Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря власти Израиля заявили об обнаружении на шельфе в Средиземном море крупнейшего за последние годы месторождения природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой министерство обороны Израиля в Тель-Авиве заявили вооруженные силы хуситов, а также нанесли удар по критической цели в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету.

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    15 января 2025, 23:48 • Новости дня
    Турция призвала к созданию независимой Палестины

    Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

    Tекст: Максим Попов

    Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

    «Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.

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    15 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе

    США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден объявил, что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    Как отметил Байден в специальном обращении, первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, передает ТАСС. В этот период планируется полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых людей и раненых.

    Вторая фаза соглашения будет сосредоточена на завершении освобождения всех оставшихся заложников и окончательном выводе израильских войск. Третья фаза предполагает возвращение родным останков погибших заложников, после чего начнется процесс восстановления разрушенного анклава.

    На протяжении всех трех фаз будет соблюдаться режим прекращения огня, что, по мнению Байдена, создаст необходимые условия для мирного процесса и восстановления стабильности в регионе.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что перемирие между Израилем и ХАМАС начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. При этом представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

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    16 января 2025, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в Газе

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь в освобождении заложников

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

    Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Нетаньяху поблагодарил Трампа за его содействие в продвижении освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул свою приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями Трампа о сотрудничестве между США и Израилем, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне, на которой планируется обсудить текущую ситуацию в Газе и другие важные вопросы, связанные с безопасностью и двусторонними отношениями.

    До этого США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск. Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

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    15 января 2025, 02:54 • Новости дня
    Пезешкиан отверг обвинения в подготовке Ираном покушения на Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о подготовке Тегераном покушения на избранного президента США Дональда Трампа являются вымыслом, распространяемым Израилем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    «Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии», – приводит слова Пезешкиана ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Он заверил, что Иран «никогда не предпринимал подобных попыток». Пезешкиан добавил, что Тегеран, «насколько ему известно», не собирается совершать таких действий и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг эти обвинения.

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    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ* в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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