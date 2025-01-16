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ХАМАС заявил об ударе Израиля по месту содержания заложницы
ХАМАС обвинил Израиль в ударе по месту содержания заложницы из списка обмена
ХАМАС сообщил, что израильские военные нанесли удар по месту содержания заложницы из списка для обмена в секторе Газа.
Израильские военные нанесли удар по месту, где содержалась одна из заложниц, включенных в список для обмена на первом этапе сделки о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на представителя ХАМАС Абу Убайда – спикера военного крыла группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
«После объявления о достижении соглашения армия противника нанесла удар по месту содержания одной из заложниц, которая включена в список на обмен на первом этапе», – сообщил Абу Убайда. Однако он не озвучил состояние заложницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, палестинское движение ХАМАС сообщало о выполнении условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Однако Израиль заявил об отказе ХАМАС от достигнутых договоренностей. Россия выразила надежду, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.