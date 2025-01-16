Спикер палаты представителей США обвинил Байдена в худшем миграционном кризисе

Джонсон назвал наследием Байдена худший миграционный кризис и преследование оппонентов

Tекст: Максим Попов

Спикер палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал президента США Джо Байдена, обвинив его в создании наихудшего миграционного кризиса в истории страны, передает РИА «Новости». Джонсон подчеркнул, что президент использовал министерство юстиции в качестве инструмента для преследования своих политических оппонентов и разжигал инфляцию.

В своей публикации в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), Джонсон отметил, что Байден оставит после себя усиление врагов Вашингтона, катастрофический вывод войск из Афганистана и помилование своего сына Хантера, несмотря на обещание не делать этого.

Он также подчеркнул, что Байден помиловал «убийц и насильников», и обвинил президента в сокрытии ментального упадка от американского народа.

Напомним, ранее Джо Байден подвел итоги своего президентства. Помимо всего прочего, он назвал олигархов у власти главной угрозой США, а также заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента.