Губернатор Миляев: Пожар в военном госпитале в Туле полностью потушен

Tекст: Валерия Городецкая

Миляев в своем Telegram-канале подтвердил, что работы по тушению завершились в 17.32 по московскому времени.

«В 17.32 [мск] полностью завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя на Советской [улице] в Туле», – написал губернатор.

Напомним, накануне в результате пожара в здании военного госпиталя в Туле произошло частичное обрушение кровли. Пожарным удалось локализовать возгорание, но тушение осложнялось деревянными перекрытиями здания.