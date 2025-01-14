Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.2 комментария
Пожар в военном госпитале в Туле полностью потушен
Губернатор Миляев: Пожар в военном госпитале в Туле полностью потушен
Произошедший накануне в военном госпитале на улице Советской в Туле пожар полностью ликвидирован, сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.
Миляев в своем Telegram-канале подтвердил, что работы по тушению завершились в 17.32 по московскому времени.
«В 17.32 [мск] полностью завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя на Советской [улице] в Туле», – написал губернатор.
Напомним, накануне в результате пожара в здании военного госпиталя в Туле произошло частичное обрушение кровли. Пожарным удалось локализовать возгорание, но тушение осложнялось деревянными перекрытиями здания.