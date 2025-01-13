Пожар в военном госпитале Тулы локализовали

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, в Туле был зафиксирован пожар в одном из зданий военного госпиталя. Возгорание удалось локализовать, однако работы по его полной ликвидации продолжаются. Основную сложность в тушении пожара представляли конструктивные особенности здания.

«Пожар локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания: в строении деревянные перекрытия и перегородки с пустотами», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Тула известна своим историческим центром, где много зданий с деревянными элементами, что создает дополнительные трудности при подобных чрезвычайных ситуациях. Сотрудники МЧС продолжают следить за ситуацией, чтобы предотвратить повторное возгорание и обеспечить безопасность на территории. На данный момент данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар в здании военного госпиталя в Туле привел к обрушению кровли.