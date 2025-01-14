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Генерал ВСУ Марченко получил 14 лет тюрьмы за угрозу Крымскому мосту
Суд в РФ заочно приговорил генерала Марченко к 14 годам за угрозу атаковать мост
Российский суд заочно приговорил генерала ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы атаковать Крымский мост и другие преступления, связанные с экстремизмом.
2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор генерал-майору вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко. Суд признал его виновным по ряду статей УК РФ, в том числе за публичные призывы в интернете к террористическим действиям и разжигание ненависти. Марченко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать интернет-сайты на четыре года, сообщает ТАСС
Прокурор в ходе прений сторон просила назначить Марченко именно такое наказание. Генерал ВСУ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: это публичные призывы к терроризму, фейки об армии и возбуждение ненависти в Сети.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для Украины. Следственный комитет России пообещал дать правовую оценку словам Марченко об угрозах атаковать мост. В офисе Владимира Зеленского заявили о планах вернуть Крым военным путем.