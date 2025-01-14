Наследники Грачевского решили добиться прав на его квартиру

Tекст: Вера Басилая

Белоцерковская и другие наследники Грачевского пытаются через суд доказать свои права на квартиру покойного художественного руководителя «Ералаша», передает РИА «Новости».

В числе истцов, кроме Белоцерковской, значатся бывшая жена Анна Грачевская и дочь Ксения от первого брака.

Истцы требуют признать их право на 1/4 доли в квартире площадью 99,5 кв. м, ссылаясь на наследственные права после смерти Грачевского. Однако в Мещанском суде Москвы им было отказано в удовлетворении иска. Теперь их жалобы рассматриваются в Московском городском суде.

Адвокат Евгений Бранецкий, представляющий интересы Белоцерковской, подтвердил, что брачный договор между Анной и Борисом Грачевскими, заключенный в период их брака, будет ключевым в рассмотрении дела. Он предусматривает признание квартиры личной собственностью Бориса, что не было учтено судом.

Рассмотрение дела продолжится в конце января, и адвокат надеется, что все наследники получат свои доли в квартире, так как она полностью принадлежала Борису Грачевскому.

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни в январе 2021 года.

Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская после похорон мужа заявила, что ни в какой помощи не нуждается.

