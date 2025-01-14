Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.10 комментариев
Предложение об устной части ЕГЭ для отдельных предметов не нашло поддержки
Рособрнадзор сообщил об отсутствии планов вводить устную часть в ЕГЭ по отдельным предметам
Пока не планируется вводить устную часть в ЕГЭ по отдельным предметам, сообщили в Рособрнадзоре.
Этот вопрос рассматривался на Всероссийском общественном обсуждении предложений по совершенствованию и развитию государственной итоговой аттестации, проходившем в Москве в августе.
«Вопрос введения устной части в ОГЭ и ЕГЭ по отдельным учебным предметам также рассматривался в рамках Всероссийского обсуждения, но не нашел поддержки его участников», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что в России якобы начался процесс отказа от Единого государственного экзамена. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в ближайшие годы отмена ЕГЭ не планируется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не участвует в обсуждении изменений формата единого госэкзамена. Директор петербургского президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич сказал, что отличный от Единого госэкзамена общественно приемлемый способ поступления в вузы пока не найден.