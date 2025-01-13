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В школах прошел урок о Дне российской печати
Школьники обсудили роль журналистов и печатных изданий на уроке к Дню российской печати
Школьники и студенты по всей стране приняли участие в уроке, посвященном Дню российской печати, где обсуждали важность журналистики и труда редакторов, корреспондентов и других работников печатных изданий.
В понедельник, 13 января, в школах и колледжах России прошел урок из цикла «Разговоры о важном», посвященный Дню российской печати. На уроке обсуждались достижения печатного дела и роль редакторов, корреспондентов и дизайнеров в формировании информационного пространства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главным спикером на уроке был главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. В своем выступлении он подчеркнул: «Самое главное для журналиста – писать правду, защищать людей и отстаивать принципы журналистики и всегда помнить, что он российский журналист, а это значит лучший».
Гусев также рассказал о современных вызовах, с которыми сталкиваются газеты в эпоху цифровых технологий. Несмотря на конкуренцию со стороны онлайн-платформ, он отметил, что печатные издания остаются уникальным и незаменимым источником информации.
Участники занятия, среди которых были классные руководители и студенты, подчеркнули важность доверия официальным источникам информации, чья репутация подтверждена годами добросовестной работы.