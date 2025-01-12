Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.5 комментариев
Пушилин оценил экологическую ситуацию в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР
Пушилин сообщил об отсутствии выбросов мазута в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР
В ДНР экология прибрежной зоны Азовского моря признана нормальной после обследования, выбросов мазута не обнаружено, заявил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что экологическая ситуация в прибрежной зоне Азовского моря в ДНР находится в норме. По его словам, по итогам обследования побережья выбросов мазута не зафиксировано.
Глава ДНР подчеркнул, что в будущем планируется регулярное проведение мониторингов для своевременного выявления любых экологических проблем.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что разработан план по защите танкера «Волгонефть-239» у порта Тамань от возможных штормов, чтобы не допустить очередного разлива мазута. Кроме того, он заявил, что вблизи порта Тамань в Краснодарском крае сложилась сложная обстановка из-за продолжающейся утечки мазута.