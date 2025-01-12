Волонтеров на Черном море предложили наградить почетными знаками

Госдума направила законопроект о награде волонтеров ЧС в Черном море в кабмин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект о поощрении волонтеров, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций на Черном море. Документ был разработан организациями «Совет блогеров» и «Российское экологическое общество».

Основатель «Совета блогеров» Валерия Рытвина сообщила, что инициативу поддержал Нилов, который после доработки с юристами отправил ее на заключение в кабмин и в Общественную палату для проведения нулевых чтений. По словам Нилова, общественники обращались к нему с просьбой о поддержке, и он считает, что волонтеры, рискующие здоровьем на черноморском побережье, заслуживают поощрения.

Законопроект предлагает внести изменения в ФЗ от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», чтобы учредить нагрудный знак «Почетный волонтер ликвидации ЧС на черноморском побережье». Награда будет вручаться за более 100 часов добровольческой работы в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В случае, если законопроект не будет принят, Рытвина отмечает возможность учреждения статуса «Почетный волонтер ликвидации ЧС на черноморском побережье» через подзаконный акт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. МЧС подготовило установку для откачки мазута с танкеров в Черном море. Зафиксирован новый выброс мазута из танкера «Волганефть-239» возле Тамани.