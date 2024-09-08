Политолог назвала основные запросы граждан на выборах

Политолог Август: Избиратели голосуют за правду и благополучие

Tекст: Олег Исайченко

«Сейчас очень непростое, но интересное время: если раньше мы учебники истории читали, то теперь мы их пишем своими действиями и жизнями. И выборы, которые проходят даже в прифронтовых регионах, говорят о том, что наша избирательная система практически не имеет уязвимостей», – сказал Алена Август, политолог, председатель оргкомитета «Ночи выборов».

По ее словам, «Россия готова ко всему: к информационным и цифровым атакам, валу фейков, которые выливает Украина и Запад». «Люди понимают: жизнь все равно идет так как надо, даже в условиях СВО и вторжения ВСУ на территорию Курской области. А перенос или отмена выборов были бы восприняты как слабость», – добавляет аналитик.

Она также обратила внимание на тенденции в запросах избирателей, «которые направлены на очень простые и понятные вещи». «Первое – это правда. Сейчас вообще время правды, потому что когда четко понятно, кто враг, а кто друг, то уже не остается места для лжи», – говорит собеседница.

«Также у граждан фиксируется запрос на абсолютно четкие, полезные решения для себя. Это не удивительно – каждый хочет, чтобы у него дома все было нормально: в холодильнике – еда, дети сыты, есть работа, его семья в безопасности. И за политиков, способных это дать, они и голосуют», – заключила политолог.

Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%. «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. 90% – высокая явка», – цитирует ТАСС председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, заявил Дмитрий Дацко, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.