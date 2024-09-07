Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
CNN: ВСУ используют в дронах технологию нацистов с расплавленным металлом
CNN: ВСУ используют расплавленный металл в дронах, который применяли немцы в ходе ВОВ
Украинские боевики начали использовать беспилотные аппараты с расплавленным металлом, технологию использовала немецкая армия в Первую и Вторую мировые войны, сообщают американские СМИ.
ВСУ используют беспилотники с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, состав доходит до 2,2 тыс. градусов Цельсия, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Технологию разработали в конце 19-го века в Германии, изначально ее применяли для сварки ж/д путей, позже ее начали использовать в бомбах, сбрасываемых с дирижаблей над Британией в ходе Первой мировой.
Позднее войска фашистской Германии применяли зажигательные авиабомбы с этим составом во время Второй Мировой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщала, что ВСУ используют дроны, контроллеры которых настраивали в Британии.