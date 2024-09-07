CNN: ВСУ используют в дронах технологию нацистов с расплавленным металлом

CNN: ВСУ используют расплавленный металл в дронах, который применяли немцы в ходе ВОВ

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ используют беспилотники с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, состав доходит до 2,2 тыс. градусов Цельсия, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Технологию разработали в конце 19-го века в Германии, изначально ее применяли для сварки ж/д путей, позже ее начали использовать в бомбах, сбрасываемых с дирижаблей над Британией в ходе Первой мировой.

Позднее войска фашистской Германии применяли зажигательные авиабомбы с этим составом во время Второй Мировой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщала, что ВСУ используют дроны, контроллеры которых настраивали в Британии.