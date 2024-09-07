Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
Российские военные развили успех у Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью.
ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».
Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.
«Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.
Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.