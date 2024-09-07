Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В английском графстве нашли захоронение нескольких сотен мертворожденных детей
В Британии обнаружено массовое захоронение детей, большинство из них – младенцы, которые родились без признаков жизни, сообщили власти графства Большой Манчестер.
Такие могилы могут быть по всей Британии, до 1980-х мертворожденных хоронили больницы, а не родители, пишет Times, передает РИА «Новости».
Благотворительная организация Sands уточнила, что мертворожденных нередко хоронили в общих могилах, массовые захоронения с останками нашли в графствах Ланкашир, Девон, в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд.
Отмечается, что в городе Олдем в Большом Манчестере нашли захоронение с 303 телами, там нашли тела в основном мертворожденных и маленьких детей. При этом там обнаружены тела 29 взрослых.