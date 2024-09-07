В английском графстве нашли захоронение нескольких сотен мертворожденных детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Такие могилы могут быть по всей Британии, до 1980-х мертворожденных хоронили больницы, а не родители, пишет Times, передает РИА «Новости».

Благотворительная организация Sands уточнила, что мертворожденных нередко хоронили в общих могилах, массовые захоронения с останками нашли в графствах Ланкашир, Девон, в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд.

Отмечается, что в городе Олдем в Большом Манчестере нашли захоронение с 303 телами, там нашли тела в основном мертворожденных и маленьких детей. При этом там обнаружены тела 29 взрослых.