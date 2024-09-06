Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Суд заочно приговорил автора сериала Mr. Freeman
Суд приговорил к восьми годам колонии заочно автора сериала Mr. Freeman
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признанного в России иноагентом) к восьми годам колонии по делу о распространении недостоверной информации о ВС России.
Его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных. Мунтяна приговорили к восьми годам колонии заочно, передает ТАСС.
В 2023 году Мунтяна признали иностранным агентом, в 2024 году его заочно арестовали.