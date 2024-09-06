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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 18:17 • Новости дня

    Суд заочно приговорил автора сериала Mr. Freeman

    Суд приговорил к восьми годам колонии заочно автора сериала Mr. Freeman

    Хорошевский суд Москвы заочно приговорил автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признанного в России иноагентом) к восьми годам колонии по делу о распространении недостоверной информации о ВС России.

    Его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных. Мунтяна приговорили к восьми годам колонии заочно, передает ТАСС.

    В 2023 году Мунтяна признали иностранным агентом, в 2024 году его заочно арестовали.

    6 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, есть много погибших и раненых, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, примерно в 7.45 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано несколько прилетов по пригороду Харькова Люботину, куда прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что после прилетов множество скорых направилось в сторону взрывов, сообщается о большом количестве погибших и раненых.

    Ранее в пятницу украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове.

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    5 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    «Военное дело»: ВС России ракетным ударом уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира, сообщили военкоры.

    После ракетного удара по подземному бункеру в Житомирской области предварительно погибли 25 командиров ВСУ, а также есть потери среди персонала, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников ВСУ в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    5 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    Депутат Рады: Во время удара по Институту связи ВСУ в Полтаве в нем находилось около 700 военных

    Tекст: Вера Басилая

    В военном Институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая опубликовала в соцсетях подробности ситуации с ударом по военному институту связи в Полтаве, озвученные на закрытом заседании оборонного комитета Рады.

    По ее словам, на совещании заявили, что одновременно в учебном корпусе находились около 700 военнослужащих, что говорит о том, что было большое скопление личного состава. При этом точное число погибших и раненых Безуглая не сообщила.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    6 сентября 2024, 03:40 • Новости дня
    В Луганске пытались взорвать при помощи букета российского военкора

    Российский военкор получила в подарок сине-желтый букет со взрывчаткой

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент с позывным Пресса обнаружила букет сине-желтых цветов с взрывчаткой под дверью своей квартиры в Луганске, сообщила военкор.

    По ее словам, после того, как она обнаружила букет на пороге квартиры за дверью, сразу же надела бронежилет и позвонила саперам, которые нашли в цветах 5 кг пластида, передает ТАСС.

    Военкор считает, что «дарители» рассчитывали, что она поднимет букет или попытается его пнуть, но саперы нейтрализовали взрывное устройство.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики Владимира Зеленского ведут настоящую охоту на российских журналистов и военкоров.

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    6 сентября 2024, 00:49 • Новости дня
    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине после удара по Полтаве

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает Аргентину воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине после удара по Полтаве, заявили в посольстве России в Буэнос-Айресе.

    В посольстве России в Аргентине обратили внимание на заявление аргентинского МИД, в котором осуждается российский удар по Полтаве, а также есть призыв «прекратить применение силы».

    В посольстве подчеркнули, что не согласны с такой трактовкой действий России. Дипломаты объяснили, что удар был нанесен по учебному центру ВСУ, где готовили специалистов связи и РЭБ,  операторов БПЛА под руководством иностранных инструкторов. О том, что среди погибших были военные, заявили украинские власти, а это значит, что объект «являлся легитимной военной целью».

    Российские дипломаты призвали власти Аргентины воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его «западными покровителями» однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и быть объективными.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    6 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по мосту и технике ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие нанесли точный удар по мосту и колонне военной техники ВСУ в районе Красноармейска в ДНР, затруднив снабжение ВСУ, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на пятницу был поражен мост на трассе М-04 вблизи города Красноармейск (украинское название – Покровск), который активно использовался ВСУ для перемещения техники и личного состава со стороны города Павлоград, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в момент удара по мосту на нем находилась небольшая колонна, состоящая из четырех единиц военной техники.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление самое проблематичное для ВСУ.

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    6 сентября 2024, 07:36 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли точный удар по крупному складу военной техники и боеприпасов ВСУ в пригороде Львова, куда регулярно прибывали поставки вооружений из Польши, сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, атака была осуществлена в ночь на пятницу по контейнерному терминалу и смежным складам в пригороде Львова населенном пункте Малехов, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что целью удара стал объект инфраструктуры, связанный с железнодорожной станцией Дубляны-Львовские, где хранилась военная техника и боеприпасы, поступавшие из соседней Польши.

    Накануне ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины.

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    6 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России

    Сингх: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации

    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России
    @ army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение украинским ВС наносить удары вглубь российской территории не поможет Украине противостоять авиации РФ, потому что аэродромы, с которых взлетают боевые самолеты России, находятся вне зоны досягаемости ATACMS, сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх привела данные разведки, согласно которым  90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории.

    «Эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», – цитирует ТАСС Сингх.

    Представитель Минобороны отметила, что стратегическая ценность применения ATACMS очень мала. Она также добавила, что количество ракет у Украины ограничено. Однако Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь России будут обсуждать на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    6 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Медведев: По дронам круче, чем Россия, никого нет
    Медведев: По дронам круче, чем Россия, никого нет
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские вооруженные силы в зоне СВО получили колоссальный толчок в применении беспилотников, с Россией сейчас в этом плане никто не может сравниться, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что мы … получили колоссальный толчок. По дронам круче, чем Россия, … нет никого. Это абсолютно очевидно», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти компетенции останутся у России.

    В феврале зампред СБ России отмечал, что СВО должна была пойти по классическим канонам, однако беспилотники все изменили.

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    5 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Зеленский снова позвал Россию на саммит по Украине

    Владимир Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил желание видеть представителей России на втором саммите по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью NBC News.

    «Обязательно там должны быть представители России... без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости»

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведется подготовка второго «саммита мира» по Украине с участием российских представителей. Он добавил, что рассуждения об участии России в следующем подобном мероприятии инициировали участники первой конференции, которая завершилась безрезультатно.

    После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава МИД России Сергей Лавров также исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. 

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    5 сентября 2024, 20:55 • Новости дня
    Российские военные уничтожили американскую установку РСЗО MLRS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные ракетой «Искандер-М» уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Военная техника находилась в районе населенного пункта Могрица, российские бойцы зафиксировали движение пусковой установки РСЗО, а затем определили ее точное местонахождение и нанесли удар.


    «В результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ, пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», – сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области.


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    6 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    Бывший украинский министр выступил за мобилизацию в ВСУ двадцатилетних

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет выиграть войну, пока не будет мобилизовано должное количество молодых людей от 20-25 лет, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    «Одним характером или посвящением мужчина не сможет сделать то, что может сделать в 20-25 лет», – заявил Омелян украинским СМИ.

    По его словам, Украина не сможет выиграть в конфликте, без должного количества молодых людей в ВСУ. Заявления о том, что «эту войну выиграют люди с животиками» Омелян назвал самообманом.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, а для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

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    6 сентября 2024, 04:00 • Новости дня
    Сальдо оценил ситуацию на Каховском водохранилище

    Губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото

    Tекст: Вера Басилая

    Каховское водохранилище после разрушения украинскими войсками плотины ГЭС превратилось в болотистую местность, от него ничего не осталось, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.

    «Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена», – цитирует РИА «Новости» Сальдо.

    По его словам, часть, которая была под водохранилищем превратилась в илистую местность, по которой ВСУ пытаются безуспешно переправиться на левый берег.

    Сальдо призвал быстрее освободить Херсонскую область и восстановить плотину водохранилища. Он пояснил, что чем быстрее это будет сделано, тем быстрее восстановится мелиоративная система.

    Ранее Сальдо заявил, что на восстановление Каховского водохранилища, включая плотину и ГЭС, уйдет около трех лет.

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    6 сентября 2024, 03:00 • Новости дня
    Британия объявила о передаче ВСУ ракет Martlet для ПВО

    Минобороны: Британия передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания направит 650 ракет LMM для поддержки ПВО Украины по контракту на 162 млн фунтов стерлингов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

    Ожидается, что дополнительная партия ракет Martlet будет передана Украине до конца года. Пакет помощи стоимостью более 160 млн фунтов стерлингов (210 млн долларов) анонсировали в преддверии встречи западной контактной группы американской авиабазе Рамштайн, передает ТАСС.

    Ракеты Martlet, которые позиционируются как боеприпас широкого спектра применения, производятся французской военно-промышленной группой Thales на предприятии в североирландском Белфасте.

    Длина Martlet составляет 1,3 м, диаметр – 76 мм, масса – 13 кг. Масса боевой части ракеты – 3 кг, а дальность полета – 8 км.

    Ранее сообщалось, что США могут передать Украине ракеты большой дальности JASSM.

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