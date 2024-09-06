Суд заочно приговорил автора сериала Mr. Freeman

ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, примерно в 7.45 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано несколько прилетов по пригороду Харькова Люботину, куда прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники, передает РИА «Новости».

Лебедев добавил, что после прилетов множество скорых направилось в сторону взрывов, сообщается о большом количестве погибших и раненых.

Ранее в пятницу украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове.