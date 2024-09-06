Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.47 комментариев
Япония направила протест Белоруссии из-за передачи о задержанном японце
Правительство Японии направило протест Белоруссии после выхода передачи о задержанном японце Масатоси Наканиси, заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси.
По его словам, Япония требовала от Белоруссии отмены программы с якобы японским шпионом Наканиси, но она вышла в эфир. Хаяси заявил, что японское правительство будут защищать и поддерживать своих граждан, передает РИА «Новости».
Ранее в Белоруссии задержали «сотрудника японской разведки», агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.
Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель.
Наканиси признался, что его данные могли быть использованы Украиной или США для ракетного удара по Белоруссии.