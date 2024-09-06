Япония направила протест Белоруссии из-за передачи о задержанном японце

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Япония требовала от Белоруссии отмены программы с якобы японским шпионом Наканиси, но она вышла в эфир. Хаяси заявил, что японское правительство будут защищать и поддерживать своих граждан, передает РИА «Новости».

Ранее в Белоруссии задержали «сотрудника японской разведки», агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.

Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель.

Наканиси признался, что его данные могли быть использованы Украиной или США для ракетного удара по Белоруссии.