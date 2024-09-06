Актер Пашутин объяснил покупку квартиры в Финляндии

Российский актер Пашутин считает несущественными проблемы с квартирой в Финляндии

Tекст: Вера Басилая

«Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги. За эти деньги, за которые мы там покупали квартиры, в Подмосковье у нас можно купить только туалет. Поэтому вот там и купили», – приводит «Аргументы и факты» слова Пашутина.

По его словам, никаких сложностей с правом собственности на квартиру якобы из-за долга за коммунальные услуги из-за санкций у него не было. Пашутин считает, что власти Финляндии по приказу Запада стараются усложнить жизнь россиянам, а простые финны очень доброжелательно относятся к русским.

Ранее СМИ сообщили, что российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии из-за банкротства управляющей компании.