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Актер Пашутин объяснил покупку квартиры в Финляндии
Российский актер Пашутин считает несущественными проблемы с квартирой в Финляндии
Квартира в курортном городке Пункахарью была куплена за очень маленькие деньги, проблемы с недвижимостью в Финляндии несущественны, заявил актер Александр Пашутин.
«Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги. За эти деньги, за которые мы там покупали квартиры, в Подмосковье у нас можно купить только туалет. Поэтому вот там и купили», – приводит «Аргументы и факты» слова Пашутина.
По его словам, никаких сложностей с правом собственности на квартиру якобы из-за долга за коммунальные услуги из-за санкций у него не было. Пашутин считает, что власти Финляндии по приказу Запада стараются усложнить жизнь россиянам, а простые финны очень доброжелательно относятся к русским.
Ранее СМИ сообщили, что российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии из-за банкротства управляющей компании.