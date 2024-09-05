Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.0 комментариев
В Киргизии призвали граждан воздержаться от поездок в Россию
В связи с усилением контроля на российской границе и сообщениями о массовом отказе во въезде граждан Кыргызстана МИД Киргизии рекомендует соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию.
Как отмечается в официальном заявлении на сайте ведомства, данное решение принято из-за продолжения действия на территории России дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу иностранных граждан.
Киргизское внешнеполитическое ведомство советует гражданам, не имеющим срочной необходимости посещать Россию, отложить свои поездки до нормализации ситуации.
МИД Киргизии подчеркивает, что данная рекомендация носит временный характер и будет пересмотрена после отмены дополнительных мер безопасности на российской границе.
Ранее Киргизия решила ужесточить правила пребывания для россиян.