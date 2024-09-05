Путин: Россия всегда будет защищать своих граждан за рубежом

Президент России высказался по поводу масштабного обмена заключенными с США

Tекст: Константин Сергеев

В начале августа состоялся обмен заключенными между Россией и США, по итогам которого в нашу страну были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В свою очередь, из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством.



«Мы всегда равным образом относимся ко всем гражданам Российской Федерации, которые нуждаются в помощи государства. И будем это делать и в будущем», – ответил Путин на вопрос, есть ли у арестованных в США граждан России шанс вернуться на Родину.

Также президент Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за его помощь при обмене граждан РФ.

«На первом этапе активное участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии, за что мы ему тоже благодарны, поскольку это привело в конечном итоге к возвращению на Родину наших граждан», – заметил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Как сообщалось, в ходе пленарной сессии ВЭФ–2024 Владимир Путин назвал главными гарантиями безопасности России рост ее экономического и военного потенциала.