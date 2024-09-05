Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.2 комментария
Путин: Россия с уважением относится к заинтересованным в решении конфликта на Украине странам
Россия с уважением относится к странам, которые искренне заинтересованы в решении украинского конфликта, заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ.
«Мы с уважением относимся к друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении вопросов, связанных с этим конфликтом. Это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия», – передает РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что находится в постоянном контакте с ними по этому вопросу, и подчеркнул, что не имеет сомнений в искреннем стремлении руководителей этих стран помочь разобраться в деталях процесса.
Путин добавил, что руководители Китая, Бразилии, Индии искренне стремятся помочь разобраться с деталями процесса разрешения украинского конфликта.
Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.