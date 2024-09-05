Политолог объяснил «долгую стратегию» Путина на Дальнем Востоке

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что выход России к Тихому океану и приобретение на этой территории устойчивых позиций являются стратегическими факторами, к которым Россия стремилась «на протяжении последних лет 150».

«Движение на Восток не есть синоним какого-то бездумного слияния с ним… Идя на Восток не надо пытаться мимикрировать под китайца, корейца или вьетнамца – надо оставаться самим собой, что с уважением оценят и жители иных государств», – подчеркнул Ухов.

Политолог отметил, что президент предлагает рационально, разумно и с осознанием выгоды для России брать ото всех только то, что нужно.

«Достаточно посмотреть на презентованные главе государства проекты, к примеру, огромный новый морской терминал по перевалке угля «Суходол», который в перспективе сможет обрабатывать до 20 млн тонн грузов в год», – добавил он.

По словам Ухова, Дальний Восток должен и будет магистральной точкой выхода России из цугцванга (ситуация, в которой обязанность сделать ход только ухудшает текущее положение, – прим. ВЗГЛЯД), в который нас заталкивают западные «партнеры» на европейском направлении.

Политолог напомнил, что стратегия президента вложения средств в Дальневосточный региона, привлечения туда людей через льготные программы кредитования и ипотеки, строительство первых ТОР, казалась несбыточными мечтами, однако теперь «реально заиграла».

«Президент отметил, что готов поставить цель привлечения к 2030 году до 15 трлн инвестиций в макрорегион – колоссальные деньги и колоссальные возможности», – добавил Ухов, пояснив, что для Дальнего Востока это в первую очередь судостроение, тяжелое машиностроение, освоение огромных лесных богатств и сельское хозяйство.

Эксперт уверяет, что сейчас Россия видит реализацию «той самой долгой стратегии» – способа мышления и построения проектов, свойственных, по мнению полоитолога, главе государства.

«Это – опора на длительное планирование и целеполагание в ключевых экономических аспектах, которые вытянут все остальное», – заключил он.

Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.

Напомним, президент назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

