Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Политолог объяснил «долгую стратегию» Путина на Дальнем Востоке
Рабочая поездка президента Владимира Путина на Дальний Восток и его участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дают возможность взглянуть на регионы ДФО с точки зрения перспектив развития «азиатского вектора» России, сообщил политолог Илья Ухов.
В своем Telegram-канале он указал, что выход России к Тихому океану и приобретение на этой территории устойчивых позиций являются стратегическими факторами, к которым Россия стремилась «на протяжении последних лет 150».
«Движение на Восток не есть синоним какого-то бездумного слияния с ним… Идя на Восток не надо пытаться мимикрировать под китайца, корейца или вьетнамца – надо оставаться самим собой, что с уважением оценят и жители иных государств», – подчеркнул Ухов.
Политолог отметил, что президент предлагает рационально, разумно и с осознанием выгоды для России брать ото всех только то, что нужно.
«Достаточно посмотреть на презентованные главе государства проекты, к примеру, огромный новый морской терминал по перевалке угля «Суходол», который в перспективе сможет обрабатывать до 20 млн тонн грузов в год», – добавил он.
По словам Ухова, Дальний Восток должен и будет магистральной точкой выхода России из цугцванга (ситуация, в которой обязанность сделать ход только ухудшает текущее положение, – прим. ВЗГЛЯД), в который нас заталкивают западные «партнеры» на европейском направлении.
Политолог напомнил, что стратегия президента вложения средств в Дальневосточный региона, привлечения туда людей через льготные программы кредитования и ипотеки, строительство первых ТОР, казалась несбыточными мечтами, однако теперь «реально заиграла».
«Президент отметил, что готов поставить цель привлечения к 2030 году до 15 трлн инвестиций в макрорегион – колоссальные деньги и колоссальные возможности», – добавил Ухов, пояснив, что для Дальнего Востока это в первую очередь судостроение, тяжелое машиностроение, освоение огромных лесных богатств и сельское хозяйство.
Эксперт уверяет, что сейчас Россия видит реализацию «той самой долгой стратегии» – способа мышления и построения проектов, свойственных, по мнению полоитолога, главе государства.
«Это – опора на длительное планирование и целеполагание в ключевых экономических аспектах, которые вытянут все остальное», – заключил он.
Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.
Напомним, президент назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.