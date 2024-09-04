Медведев предупредил о небезопасности Telegram и других мессенджеров

Медведев призвал не доверять важную информацию Telegram и другим мессенджерам

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев подчеркнул, что использование мессенджеров для передачи конфиденциальной информации, будь то личные данные или государственные секреты, сопряжено с высокими рисками. Он отметил, что даже после задержания Павла Дурова, сооснователя Telegram, нельзя быть уверенным в полной безопасности переписки в этом мессенджере, передает ТАСС.

«А что мы циклимся на все эти ключи [шифрования] и так далее? Я думаю, что все, кто пользуется Telegram или другими мессенджерами, прекрасно понимают, что туда вообще нельзя помещать информацию чувствительную в личном плане, или информацию, которая носит абсолютно закрытый, секретный характер и так далее. А все остальное, если вы этим можете рискнуть, то плевать на то, что у кого-то эти ключи будут», – добавил Медведев.

Политик также выразил опасение, что в будущем развитие искусственного интеллекта позволит взламывать любые системы шифрования, лишая пользователей интернет-анонимности. «ИИ в какой-то момент сам все это будет щелкать как орехи. Никакой анонимности там не будет», – предположил Медведев.

В минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление переписок в мессенджере Telegram из-за задержания во Франции основателя компании Павла Дурова глупо.

Ранее с призывом удалять конфиденциальные переписки в Telegram выступила главред RT Маргарита Симоньян.