Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными
Группа европейских юристов раскритиковала механизм антироссийских санкций, назвав его незаконным
Группа европейских юристов направила открытое письмо институтам Евросоюза с критикой механизма санкций против России.
По мнению авторов письма, непрерывное продление санкций противоречит решениям судов ЕС, сообщает РБК.
«Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом», – говорится в письме. Юристы предлагают изменить основания для введения ограничений, а также отказаться от практики их автоматического продления.
Ранее суд ЕС отменил санкции против бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, признав их необоснованными. Однако Совет Евросоюза отказал им в снятии ограничений.