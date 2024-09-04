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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем Россия участвует в Паралимпиаде

    Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов МУС со своим суррогатом отстал от времени

    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    6 комментариев
    4 сентября 2024, 16:04 • Новости дня

    АКИТ: Запуск онлайн-продаж алкоголя в России возможен не раньше 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Запуск онлайн-продаж алкоголя в России возможен не раньше 2025 года. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

    По его словам, даже если меры по введению онлайн-продаж алкоголя будут одобрены государством в ближайшее время, компаниям потребуется время на технологическую перестройку. «Такого рода подготовка займет не меньше полугода», – приводит слова Соколова ТАСС.

    Соколов напомнил, что запрет на дистанционную продажу алкоголя в России был введен 17 лет назад. При этом фактически доставка осуществляется недобросовестными игроками.

    «Это, по сути, теневой сектор, который генерирует весь этот рынок. Это колоссальный объем выпадающих доходов бюджета», – отметил эксперт.

    Ранее Минздрав России заявил, что не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост объемов его потребления

    При этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов выступает за продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет.

    3 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский удар по украинскому учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве стал «одним из самых страшных» за все время специальной военной операции, пишет британская газета The Times.

    В публикации The Times говорится, что в результате атаки погибли как минимум 47 человек, свыше 200 пострадали, передает «Московский комсомолец».

    При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку неясно, сколько человек находится под завалами. Общее число пострадавших может составлять до 600 человек, пишет издание со ссылкой на украинских экспертов.

    Напомним, во вторник был нанесен ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

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    3 сентября 2024, 18:11 • Новости дня
    На торжественном приеме в Улан-Баторе спели «День Победы»

    В Монголии на праздновании годовщины событий на Халхин-Голе спели «День Победы»

    На торжественном приеме в Улан-Баторе спели «День Победы»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легендарная песня «День Победы» прозвучала на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, в котором принял участие президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Монголию.

    Видео выступления опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Напомним, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером 2 сентября для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    3 сентября 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Монголию, куда прибыл накануне для участия в мероприятиях по случаю 85-летней годовщины победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

    Далее российский лидер посетит Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Напомним, Путин 2 сентября прибыл с официальным визитом в Монголию, где принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Вместе с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом Путин возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.

    В рамках визита в Монголию российский лидер провел переговоры с руководством страны. По итогам встречи с монгольским президентом Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота России и Монголии и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.

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    3 сентября 2024, 18:03 • Новости дня
    Массовое отравление в Кабардино-Балкарии: госпитализировано 70 человек

    В Кабардино-Балкарии произошла вспышка кишечной инфекции

    Массовое отравление в Кабардино-Балкарии: госпитализировано 70 человек
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вспышка кишечной инфекции произошла в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, в больницы с признаками заболевания обратились более 200 человек, сообщила прокуратура региона.

    В ведомстве уточнили, что медицинская помощь потребовалась 212 людям, из них 63 были госпитализированы, передает ТАСС. По данным прокуратуры, среди госпитализированных 56 – дети, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

    По информации Минздрава Кабардино-Балкарии, стационарное лечение проходят 70 человек.

    В связи со вспышкой кишечной инфекции в регионе приостановлена работа пяти образовательных учреждений: двух школьных и дошкольных организаций и одного колледжа, добавили в прокуратуре республики.

    По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в СУ СК по Кабардино-Балкарии.

    В июне в Дагестане зафиксировали вспышку дизентерии и ротавируса.

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    3 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Сотрудники миграционной службы требовали взятку с мигрантов за ускоренное выдворение из России

    СК подозревает сотрудников столичной миграционной службы в вымогательстве денег у мигрантов за ускорение их выдворения за пределы РФ

    Сотрудники миграционной службы требовали взятку с мигрантов за ускоренное выдворение из России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела, сообщило столичное ГСУ СК.

    Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество», уточнило ведомство в Telegram-канале.

    По данным следствия, в начале августа этого года подозреваемые, заверив мигрантов в своей способности повлиять на сокращение срока их пребывания в России, получили от них не менее 80 тыс. рублей. При этом соответствующие полномочия у фигурантов отсутствовали.

    «По уголовному делу проводятся следственные действия, в ближайшее время должностным лицам планируется предъявить обвинение. Кроме того, они будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона», – сообщило ГСУ СК России по Москве.

    Напомним, в центре содержания иностранцев в Сахарово прошли обыски по делу о мошенничестве.

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    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    3 сентября 2024, 16:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира

    Политолог Ткаченко: Россия готова инвестировать в экономику Монголии и потеснить в некоторых отраслях США и Южную Корею

    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства. Страны послали Западу сигнал: они не собираются разрывать контакты по причине выдуманных в США идеологем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Несмотря на попытки Монголии налаживать связи с Западом, у республики сохраняется понимание, что именно Россия остается для нее одним из важнейших партнеров с экономической и исторической точек зрения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «Визит Путина становится шагом на пути к наращиванию сотрудничества двух государств. Неслучайно вместе с президентом в Улан-Батор прибыла широкая делегация, в которой собрались главы ключевых ведомств и компаний нашей страны. Видно, что лидеры планировали обсудить широкий спектр вопросов», – добавляет он.

    «Как отметил Путин, позиции двух государств на международной арене во многом схожи. Наши страны стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира. Мы также не приемлем использование санкций в качестве рычага давления на суверенные страны. Это принципиально важные тезисы, согласие с которыми само по себе придает импульс сотрудничеству России и Монголии», – считает эксперт.

    «Кроме того, Москва и Улан-Батор послали сигнал Западу: мы не собираемся «ужимать» собственные международные контакты, придерживаясь странных американских идеологем. Также Россия подтвердила готовность инвестировать в экономику Монголии, во многих отраслях которой мы можем потеснить США или Южную Корею», – заключил Ткаченко.

    Во вторник в Улан-Баторе состоялись переговоры президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудили торговлю, военно-техническое сотрудничество и совместные проекты в сфере мирного атома.

    «Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%. Причем коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», – отметил Путин по итогам переговоров.

    Он также сообщил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток». Его протяженность составит около 1 тыс. км. «Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – заявил президент.

    Россия открыта и для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов. При обсуждении военно-технического и антитеррористического сотрудничества президенты констатировали, что двустороннее взаимодействие в этих сферах вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

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    3 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    На ВЭФ обсудили развитие комфортной городской среды в муниципалитетах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялся круглый стол, на котором спикеры обсудили векторы развития комфортной городской среды в муниципальных образованиях России.

    В 2018 году в стране был запущен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого уже благоустроено более 67 тыс. территорий в 5866 населенных пунктах, сообщается на сайте «Муниципалитеты.рф».

    Как отметил замначальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев, россияне высоко оценивают эффект от реализации проекта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин продлил действие программы до 2030 года.

    «И за эти годы в рамках закладываемых бюджетных средств важно реализовать как можно больше объектов благоустройства в муниципалитетах на территории всей нашей страны. Это важно, потому что комфорт городской среды напрямую влияет на оценку людьми качества жизни, на их желание развиваться и жить на своей малой родине, а в конечном счете и на демографию. И здесь необходимо подумать о вовлечении бизнеса в формате софинансирования этих проектов», – сказал Грачев.

    Город может кратно увеличивать поступления в бюджет с помощью предпринимательского сообщества, указал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

    Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что благодаря созданным государством механизмам у муниципалитетов есть возможность развивать территории. «Многие главы активно участвуют в федеральных программах, преобразуют города и села вместе с жителями», – сказала она.

    Спикер добавила, что ВАРМСУ на протяжении двух лет развивает проект «Муниципальный диалог» для обмена опытом и лучшими практиками среди глав муниципальных образований.

    Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева рассказала об опыте реализации нефинансовых мер поддержки ВЭБ.РФ в муниципалитетах, направленных на создание и развитие комфортной городской среды. В частности, она сообщила, что в программах ВЭБ.РФ активно участвуют города ДФО, которые показывают отличные результаты. «Секрет успеха – слушать и слышать жителей и вовлекать их в городские проекты, чтобы создавать то, что действительно нужно людям», – отметила она.

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    3 сентября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин в Улан-Баторе поднял тост за «нашу общую победу»

    Путин в Улан-Баторе поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе поднял тост за развитие российско-монгольского партнерства, а также за здоровье монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха и процветание народов двух стран.

    «Позвольте предложить тост за нашу общую победу! За дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства! За здоровье президента Монголии господина Хурэлсуха и всех присутствующих! За благополучие и процветание наших народов!» – приводит сайт Кремля слова российского лидера.

    Путин выразил уверенность, что Россия и Монголия будут ставить, решать самые амбициозные задачи, активно развивать взаимодействие в традиционных отраслях, налаживать сотрудничество в новых высокотехнологичных сферах, работать рука об руку над укреплением всего комплекса двустороннего партнерства на благо своих народов.

    Ранее Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры в Монголии.

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    4 сентября 2024, 07:31 • Новости дня
    Кремль: Перестановки в кабмине Зеленского не повлияют на переговорный процесс

    Tекст: Александра Юдина

    Новые перестановки в кабмине президента Украины Владимира Зеленского никаким образом не повлияют на переговорный процесс по украинскому кризису, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что в последнее время повестка дня сама по себе напряженная, Москва тщательно фиксирует всю поступающую информацию.

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    4 сентября 2024, 11:10 • Новости дня
    Захарова сообщила о стремительном ухудшении положения ВСУ на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Киев пытается снять ограничения на удары по российской территории из-за стремительно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Киев предпринимает попытки выпросить у западных кураторов разрешения на удары по российской территории в условиях ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте, передает ТАСС.

    «Для Киева это станет не планом победы, как того ожидают украинские власти, а планом беды», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова напомнила о передаче главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым списка обозначенных на российской территории целей, что указывает, по ее словам, на полную оторванность киевского режима от реальности.

    «Им не жаль никого на территории Украины, ни своих граждан, ни тех, кого они силком затащили в ряды ВСУ», – указала она.

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    4 сентября 2024, 08:05 • Новости дня
    Черноморский флот за ночь уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

    Минобороны: Черноморский флот за ночь уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Силами Черноморского флота за ночь были уничтожены четырех украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в северо-западной части Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре украинских беспилотных катера.

    Ранее силы Черноморского флота и противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера в море на подходах к Севастополю.

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    4 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Участвующий в СВО потомок Николая I выступил перед студентами казачьего вуза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Гавриил Дорошин, являющийся потомком Николая I, поделился своим опытом со студентами Московского государственного университета технологии и управления (МГУТУ) – единственного вуза, который готовит казаков.

    Встреча с ветераном прошла в рамках проекта «Диалог с героем» и собрала студентов экономического, юридического факультетов и казачьего бакалавриата МГУТУ, передает «Комсомольская правда».

    Дорошин, родившийся во Франции, рассказал студентам о решении участвовать в защите Донбасса. По его словам, осознанное решение о защите исторической родины он принял еще до совершеннолетия, а в 18 лет окончательно переехал в Россию.

    «Я понял: слишком легко находиться за границей и гордо называть себя русским, не присоединяясь к общей беде и общим страданиям, которые люди терпели тогда в Донбассе. Это было бы неправильно. Я чувствовал, что судьба моя там», – рассказал он.

    В течение двух лет Дорошин участвовал в боевых действиях в составе донецкого ополчения и еще два года в СВО. Служил в разведке, был пулеметчиком, а затем командовал подразделением БПЛА.

    Одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, стала террористическая сущность нынешнего украинского государства и западных спецслужб. Дорошин заявил, что «встать на сторону терроризма человека может сподвигнуть только потеря веры и ценностных ориентиров».

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    4 сентября 2024, 09:14 • Новости дня
    Песков: ВЭФ будет с годами меняться в лучшую сторону

    Представитель Кремля Песков: ВЭФ будет с годами меняться в лучшую сторону

    Tекст: Александра Юдина

    Восточный экономический форум (ВЭФ) со временем будет меняться в лучшую сторону, актуальная повестка будет обрастать спикерами и эксклюзивами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С годами ситуация будет меняться в лучшую сторону», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что из-за беспрецедентного давления и угроз санкций со стороны западных стран количество участников форума ограничено.

    При этом представитель Кремля подчеркнул, что форум прежде всего важен для России, где Дальний Восток и Арктика являются приоритетными регионами на десятилетия и даже столетия вперед.

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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