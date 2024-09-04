АКИТ: Запуск онлайн-продаж алкоголя в России возможен не раньше 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, даже если меры по введению онлайн-продаж алкоголя будут одобрены государством в ближайшее время, компаниям потребуется время на технологическую перестройку. «Такого рода подготовка займет не меньше полугода», – приводит слова Соколова ТАСС.

Соколов напомнил, что запрет на дистанционную продажу алкоголя в России был введен 17 лет назад. При этом фактически доставка осуществляется недобросовестными игроками.

«Это, по сути, теневой сектор, который генерирует весь этот рынок. Это колоссальный объем выпадающих доходов бюджета», – отметил эксперт.

Ранее Минздрав России заявил, что не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост объемов его потребления

При этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов выступает за продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет.