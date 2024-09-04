Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.4 комментария
Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками
В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.
Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.
Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.