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    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    18 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    4 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    3 комментария
    4 сентября 2024, 18:59 • Новости дня

    Командующий ТОФ назвал визит Путина на корвет «Резкий» важным событием для флота

    Tекст: Денис Тельманов

    Визит президента России Владимира Путина на корвет «Резкий» стал значимым событием для корабля и флота. Об этом рассказал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ), адмирал Виктор Лиина.

    «Визит верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации на корабль – это событие и для корабля, и для флота», – сказал Лиина, передает ТАСС.

    По его словам, в руководстве флота готовились к визиту президента – постарались «и корабль показать, и доложить те вопросы, которые, на наш взгляд, верховного главнокомандующего заинтересуют».

    Напомним, что Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где стоит корвет «Резкий». В ходе визита президент осмотрел корабль и пообщался с экипажем.

    4 сентября 2024, 10:03 • Новости дня
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.

    «В зоне боевых действий несут службу и блестяще выполняют задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром 155-й бригады, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что это в повестке дня и все вопросы решаются», – передает ТАСС слова Путина.

    В свою очередь командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь», который будет заселен уже в июне этого года. Там предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.

    «Также в «Снеговой пади» производится строительство еще четырех домов для военнослужащих Тихоокеанского флота и 155-й бригады. Два дома по плану сдаются до 31 декабря 2024 года и еще два дома сдается до первого июля 2025 года. Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155-й бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством квартир 1100», – сказал Лиина.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также сопровождал президента, рассказал, что региональные власти начинают строительство школы на 1100 мест, достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. «Там имеются земельные участки Минобороны, которые при передаче Приморскому краю могут быть использованы для комплексной застройки социальной инфраструктурой и передаче необходимого количества для военнослужащих», – сказал Кожемяко. Путин отметил, что в крае уделяют повышенное внимание этим вопросам. «Пожалуйста, этого внимания не снижайте», – сказал Путин. Он передал «самые лучшие пожелания» бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас «очень ответственные задачи». «Все задачи будут выполнены», – сказал в ответ командующий ТОФ.

    Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.

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    4 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке

    Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке. Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

    Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 млн тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

    В Приморском крае при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодня завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тыс. тонн продукции в год.

    Кроме того, при участии президента запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 млрд рублей. Мощность предприятия достигает 6 млн тонн руды в год.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке призвал решить вопрос с созданием регионального самолета.

    Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в этом самолете, однако его строительство постоянно откладывается, передает ТАСС.

    «Нам нужен самолет региональный, но, Трутнев Юрий Петрович (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников, мы откладываем и откладываем, все вправо и вправо, строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», – сказал Путин, попросив доложить о реализации этих планов.

    Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    4 сентября 2024, 06:37 • Новости дня
    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер в связи с визитом Путина в Монголию призвал Улан-Батор «выполнять международные обязательства»

    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства», заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

    Комментируя визит президента России Владимира Путина в Монголию, которая является участником Международного уголовного суда, Миллер заявил, что Улан-Батору следует «придерживаться принципов Устава ООН», в том числе в вопросах, которые касаются «суверенитета и территориальной целостности», передает ТАСС.

    «Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями», – заявил он. Однако, отметил Миллер, необходимо, чтобы Монголия «продолжала поддерживать верховенство закона во всем мире».

    США намерены «и дальше поддерживать Монголию», но той нужно «выполнять свои международные обязательства». Как заявил Миллер, если Монголия собирается «общаться с Россией», то должна «ясно дать понять» Москве, что «поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию. Он принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.

    Российский лидер провел переговоры с руководством Монголии. Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    4 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву
    Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву
    @ Alexei Nikolsky/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу не всегда сопровождал президента Владимира Путина во время посещений Тувы, и в этот раз он не входил в президентскую делегацию из-за иной сферы деятельности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Шойгу не было рядом с Путиным в поездке 2 сентября в республику, являющуюся малой родиной секретаря СБ России.

    По его словам, нельзя сказать, что Шойгу всегда сопровождал Путина во время посещения Тувы, передает ТАСС.

    «Президент действительно там бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому не входил в состав делегации президента», – сказал Песков.

    Напомним, президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг».

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    4 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    @ Управление коммуникаций АО "Атомнергопроект"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возведение атомных электростанций в дальневосточном регионе является перспективным, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

    «Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и Дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно о планах Росатома построить 11 новых атомных электростанций на территории России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир.

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    4 сентября 2024, 08:55 • Новости дня
    Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии

    Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии, где осмотрит корвет «Резкий»

    Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрит корвет «Резкий».

    «Резкий» – четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

    Корабль был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Принят в состав Военно-морского флота России 14 сентября 2023-го.

    Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

    «Резкий» вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийской установкой АК-190, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками.

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    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

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    4 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

    «Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Ибрагим подчеркнул, что приглашение, переданное Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Он добавил, что «это знаменует собой значительный шаг к конечной цели – присоединению к альянсу».

    Напомним, Ибрагим в настоящее время находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

    Ранее Путин на открытии переговоров с Ибрагимом заявил, что Москва рассчитывает на выявление новых направлений сотрудничества с Юго-Восточной Азией в ходе председательства Малайзии в АСЕАН.

    В конце июля Малайзия официально выразила заинтересованность в присоединении к группе БРИКС, направив соответствующую заявку председательствующей в организации России.

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    4 сентября 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин поддержал визовые послабления для посещения иностранцами Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение сократить число препятствий для приезда иностранцев в РФ, в том числе для посещения дальневосточных регионов.

    «Давайте, давайте. Это все возможно сделать. Уверяю вас, это все возможно сделать», – сказал глава государства, беседуя с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».

    Он также оценил инициативу, подразумевающую введение многократных или бесплатных виз для жителей Юго-Восточной Азии либо их отмену.

    «Предложение оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны», – отреагировал Путин.

    В июне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что рост въездного туризма отмечен в России – в прошлом году он превысил 1 млн человек.

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    4 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Командир корвета «Резкий» доложил Путину о готовности к задачам у Гавайских островов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Резкий» готов выполнять поставленные задачи в районе Гавайских островов, доложил президенту Владимиру Путину командир корвета Евгений Ковалев.

    По его словам, корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и готов выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне в районе Гавайских островов, передает ТАСС.

    Путин оставил запись-пожелание в книге почетных посетителей корвета Тихоокеанского флота «Резкий». Словами главы государства открывается первая страница этой книги на корабле, введенном в состав Военно-морского флота в сентябре прошлого года. «Успехов в святом деле защиты Отечества», – пожелал военным морякам Верховный главнокомандующий.

    Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.

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    4 сентября 2024, 11:39 • Новости дня
    Переговоры Путина и зампреда КНР Хань Чжэна прошли с переводом в «дедовском» формате

    Во время встречи президента России Владимира Путина и зампредседателя КНР Хань Чжэна пришлось прибегнуть к «дедовскому» методу перевода. У китайского гостя сломался наушник синхронного перевода, поэтому пришлось пригласить в зал «живого» переводчика.

    Началась беседа с небольшой заминки. Когда делегации заняли свои места, Путин поприветствовал гостя. Затем заметил, что у Хань Чжэна не работает, как следует, устройство перевода. Президент России постарался объяснить, как лучше включить устройство, сообщает ТАСС.

    После нескольких безуспешных попыток наладить работу устройства российский лидер дал знак службе протокола пригласить в зал переводчика.

    «Садитесь сюда, пожалуйста. Вот так, дедовским способом воспользуемся, так надежнее», – с улыбкой пояснил гостю Путин.

    Хань Чжэн согласно рассмеялся, услышав переведенную фразу.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД во вторник, в столице Приморского края Владимир Путин примет участие в ВЭФ и проведет ряд международных встреч. В частности, у президента запланированы переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, а также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

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    4 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путина попросили удержать ставку дальневосточной и арктической ипотеки

    Глава Минвостокразвития Чекунков попросил Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность сохранить на уровне 2% ставку дальневосточной и арктической ипотеки.

    Чекунков отметил, что программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» по объему занимает всего 4% среди всех льготных ипотечных программ, при этом условия жизни в этих регионах сложные, передает ТАСС.

    «Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку 2%», – сказал он.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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    4 сентября 2024, 08:42 • Новости дня
    Путин с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Путин осматривал данный участок для строительства верфи, а сопровождали президента первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков, передает ТАСС.

    Также Песков напомнил, что эта верфь будет специализироваться на морском торговом флоте, включая сферу строительства балкеров, танкеров и контейнеровозов.


    По его словам, площадка верфи выбрана в бухте Промежуточной во Владивостоке из-за подходящих климатических условий, позволяющих расширить производственный период.

    Кроме того, важную роль в выборе места сыграла близость к развитым торговым путям и возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Ранее сообщалось, что Путин, осмотрев строящуюся верфь под Владивостоком, посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил в составе Тихоокеанского флота (ТОФ).

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    4 сентября 2024, 08:10 • Новости дня
    Кремль анонсировал посещение Путиным базы Приморской флотилии во Владивостоке

    Песков: Путин посетит базу Приморской флотилии во Владивостоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин, осмотрев строящуюся верфь под Владивостоком, посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил в составе Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии в бухте Улисс, передает ТАСС.

    «Действующая военная часть Тихоокеанского флота. Наши славные моряки расскажут, как живут и как будет дальше развиваться их часть», – добавил он.

    Напомним, во вторник Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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