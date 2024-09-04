Росатом утилизировал радиоактивные компоненты более 200 старых судов и подлодок

«Они не просто ликвидированы, а полностью разобраны. Извлечены реакторные отсеки. Соответствующим образом обеспечено их безопасное хранение. Построена специальная инфраструктура, чтобы за этими отсеками наблюдать. Обеспечивается герметичность, обеспечивается контроль 24/7. На Дальнем Востоке 100% ядерного топлива вывезено за пределы региона и отправлено на предприятия, где оно в дальнейшем перерабатывается и будет использоваться для производства топлива для других атомных станций», – сказал замглавы Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

Знаковый проект – ликвидация в Мурманской области плавтехбазы «Лепсе». Судно использовалось для хранения и перегрузки ядерного топлива для советского ледокольного флота. Считалось одним из самых радиоактивных плавучих объектов в мире.

«Плавтехбаза «Лепсе» обеспечивала работу всех ледоколов, начиная с первого атомного ледокола «Ленин». С 1960-х годов она обеспечивала всю территорию Арктического пути перегрузкой и хранением отработанного ядерного топлива», – уточнил Никипелов.

Операция по ликвидации «Лепсе» длилась более десяти лет. Сейчас от «самого радиоактивного суда» осталась только герметичная блок-упаковка.

«Несколько десятков лет такие блок-упаковки должны быть выдержаны под наблюдением для того, чтобы потом их можно было утилизировать. Металлолом – сдать на металлолом, соответствующие радиоактивные остатки – утилизировать на специальных предприятиях», – добавил он.

Замглавы госкорпорации пояснил, что такой принцип утилизации и безопасного хранения наиболее радиоактивных элементов атомных судов будет использоваться и впредь. На Дальнем Востоке такой пункт расположен на мысе Устричный. Для переработки жидких радиоактивных отходов, удалению отработавшего ядерного топлива специальная инфраструктура создана в бухте Сысоева.