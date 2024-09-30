Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.10 комментариев
Песков заявил о целенаправленных атаках ВСУ на российских военкоров
Песков: ВСУ целенаправленно гоняются за российскими военкорами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о целенаправленных попытках вооруженных сил Украины уничтожить российских военных корреспондентов, подчеркнув, что журналисты находятся под постоянной угрозой.
Песков отметил, что российские военкоры работают «в условиях повышенной опасности». «Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», – заявил он «Известиям», передает ТАСС.
Представитель Кремля пожелал раненому военкору газеты «Известия» Денису Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех российских военкоров быть максимально аккуратными и осторожными, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил осколочные ранения обеих ног и ожоги под Часовым Яром в ДНР.