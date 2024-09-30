Военкор Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

Военкор «Известий» Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Кулага возвращался со съемок на квадроцикле, когда в него попал FPV-дрон, сообщается в Telegram-канале «Известий».

По данным издания, в результате инцидента журналист получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на состояние, он активно помогал оказывать первую помощь офицерам, сопровождавшим его. Кулага сейчас находится в госпитале, его жизнь и здоровье вне опасности.

«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», – приводит газета слова военкора.

Ранее военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».