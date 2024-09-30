Tекст: Олег Исайченко

«Новые регионы должны показать жителям территорий, которые до сих пор находятся под контролем ВСУ, что их выбор был правильным. Все усилия, вкладываемые Россией в развитие четырех субъектов, наглядно демонстрируют, что в нашей стране мы поддерживаем друг друга», – сказал Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка», во время концерта «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

«Напомню, что связи жителей Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР со знакомыми на Украине до сих пор не оборваны. И они могут передать людям, что мы ждем их. Наша страна готова сказать: «Добро пожаловать!» – отмечает он.

«Тем более население по ту сторону прекрасно понимает, кто есть кто. Когда российские солдаты входят в тот или иной населенный пункт, местные его не покидают. А вот приближения ВСУ опасаются – из городов, находящихся под их контролем, многие попросту сбегают. Вот и ответ на вопрос: кто является настоящим оккупантом», – заключил Авидзба.

Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером начался праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

Напомним, два года назад 30 сентября Путин подписал указ о вхождении новых субъектов в состав страны.