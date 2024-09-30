Американский пенсионер Хаббард признал вину в найме для участия в конфликте на стороне Украины

Американский пенсионер Стефан Хаббард признал свою вину в Мосгорсуде в участии в военном конфликте на стороне Украины, сообщает РИА «Новости». Хаббарда обвиняют в наемничестве, и он признал свою вину, заявив: «Да, я согласен с предъявленным обвинением».

Судебное заседание в Москве началось на прошлой неделе, и прокурор огласила обвинение в адрес Хаббарда. Согласно материалам дела, в феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны в украинском городе Изюм, который подведомственен Министерству обороны Украины. За свои услуги Хаббард получал как минимум одну тысячу долларов в месяц, прошел обучение и был обеспечен оружием и боеприпасами.

До апреля 2022 года Хаббард участвовал в вооруженном конфликте, пока 2 апреля его не задержали российские военнослужащие. По статье УК РФ об участии наемника в вооруженных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Судебное разбирательство продолжается, и дальнейшие подробности будут известны позже.

Ранее Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. В ходе заседания прокурор заявила, что Хаббард в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая 1 тыс. долларов в месяц за службу в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области.