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Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы
Ким Чен Ын посетил провинцию Пхенан-Пукто и оценил восстановительные работы
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетил районы в провинции Пхенан-Пукто, пострадавшие от наводнения, где руководил восстановительными работами и подчеркнул важность этой задачи.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын 29 сентября посетил пострадавший от наводнения район в провинции Пхенан-Пукто, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын лично руководил проведением восстановительных и строительных работ.
Лидер Северной Кореи высоко оценил труды воинской части, задействованной в восстановлении, и подчеркнул, что возвращение к нормальной жизни в пострадавших районах является первоочередной задачей для партии и правительства.
В конце июля сильные дожди вызвали наводнение, в результате чего уровень воды в реке Амноккан превысил опасный показатель, что привело к затоплению города Синыйджу и уезда Ыйджу.
Тогда Ким Чен Ын также лично руководил работами по спасению и эвакуации жителей.
Ранее сообщалось, что в августе Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за соболезнования в связи с наводнениями в КНДР.