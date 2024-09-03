В День солидарности в борьбе с терроризмом в ЛНР прошли памятные акции

Как отметил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, сегодня память о каждом, кто погиб от рук террористов, дает силы противостоять врагу на фронтах специальной военной операции и в тылу. «Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вместе со всеми россиянами вспоминаем трагедию в Беслане, случившуюся ровно 20 лет назад. Тогда от рук террористов, которые на школьной линейке захватили в заложники более 1100 учеников и педагогов, погибли свыше 300 человек. Большинство из них – дети», – отметил руководитель региона.

Представители власти и общественности, а также молодежные активисты в этот день приняли участие в панихиде по погибшим, которая состоялась в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Умиление», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто пал от рук террористов за последние десятилетия. К сожалению, 2024 год пополнил список страшных трагедий. Массовый расстрел безоружных людей в «Крокус Сити Холле», обрушение целого подъезда в Белгороде в результате попадания в дом «Точки-У», атака украинских националистов на Курскую область... И, конечно, то, что происходит в нашей республике уже не первый год, – неоднократные обстрелы киевскими террористами наших городов и сел, массовая гибель мирных жителей Луганщины. Это невозможно забыть. Но боль утраты дает нашим защитникам силы двигаться дальше и успешно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции», – обратился к собравшимся заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов.

Настоятель храма протоиерей Александр Пономарев отметил важность молитвы, которая защищает Отечество и объединяет его жителей. «Наша молитва укрепляет нашу землю, покрывает нашу республику, укрепляет нашу Россию. Дай Бог, чтобы Господь укрепил нас в вере и благочестии – это основа нашей государственности», – подчеркнул священник.

Кроме того, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Луганском доме молодежи прошла акция «Для чего я помню третье сентября». Со школьниками, студентами колледжей и вузов республики побеседовали представители Народного фронта в ЛНР, реготделения АНО «Комитет семей воинов Отечества ЛНР», а также Центра по противодействию экстремизму МВД России по ЛНР.

Ребятам показали документальный фильм о трагедии в Беслане и рассказали, что делать в случае теракта, о важности антитеррористической деятельности и помощи НФ в ЛНР пострадавшим при обстрелах и в трудных жизненных ситуациях.

«Это незаживающая рана бесланской трагедии. Вся страна, весь мир был поражен немыслимым зверством и нечеловеческой жестокостью, на которую способны террористы. В Алании наступают дни памяти и тишины. Вся Россия солидарна с братской республикой. Мы обязаны помнить каждого, сколько бы времени ни прошло, где бы ни находились», – отметила сенатор РФ от ЛНР Ольга Бас, которая посетила мероприятие.

Также в этот день в Республиканском казачьем кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова при содействии управления Росгвардии по ЛНР состоялся информационный урок, приуроченный трагическим событиям в Беслане в сентябре 2004 года. Участие в мероприятии приняли обучающиеся десятого класса, представители Росгвардии, а также в онлайн-формате – обучающиеся Московского президентского училища войск Национальной гвардии России.

В ходе беседы офицер с позывным Край рассказал ребятам об истории возникновения памятной даты, связанной с трагическими событиями сентября 2004 года в Беслане и о том, что в этот день страна вспоминает всех жертв террористических актов, совершенных на территории нашего государства. Офицер спецназа с позывным Скиф поделился вехами своего боевого пути, уделив особое внимание участию в операциях по борьбе с террористическими формированиями на территории Северо-Кавказского региона.