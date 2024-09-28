Экс-милиционер из Курска погиб, спасая жену от атаки украинского дрона

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, экс-милиционер Александр возил гуманитарную помощь в село Большое Солдатское, когда на его автомобиль обрушился дрон ВСУ, передает РИА «Новости».

Известно, что мужчина закрыл собой свою жену, в результате чего погиб, а женщина получила тяжелые травмы головы и была отправлена на лечение в Москву. «Говорят, возможно, она останется без глаза», – пояснила знакомая.

Александр был известен среди местных жителей как человек, всегда готовый прийти на помощь. Он сам предлагал жителям помощь, закупал необходимое в Курске и привозил продукты, в том числе хлеб.

В момент трагедии мужчина ехал за новой партией гуманитарной помощи.

«Он поехал не той дорогой, как обычно, а через улицу Горянка», – вспоминает Сидорова.

Похороны Александра прошли в Курске и собрали множество людей.