Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Экс-милиционер из Курска погиб, спасая жену от атаки украинского дрона
Бывший правоохранитель, доставлявший гуманитарную помощь в село Большое Солдатское в Курской области, погиб, прикрыв собой жену от удара дрона, рассказала знакомая с семьей жительница Галина Сидорова.
По ее словам, экс-милиционер Александр возил гуманитарную помощь в село Большое Солдатское, когда на его автомобиль обрушился дрон ВСУ, передает РИА «Новости».
Известно, что мужчина закрыл собой свою жену, в результате чего погиб, а женщина получила тяжелые травмы головы и была отправлена на лечение в Москву. «Говорят, возможно, она останется без глаза», – пояснила знакомая.
Александр был известен среди местных жителей как человек, всегда готовый прийти на помощь. Он сам предлагал жителям помощь, закупал необходимое в Курске и привозил продукты, в том числе хлеб.
В момент трагедии мужчина ехал за новой партией гуманитарной помощи.
«Он поехал не той дорогой, как обычно, а через улицу Горянка», – вспоминает Сидорова.
Похороны Александра прошли в Курске и собрали множество людей.