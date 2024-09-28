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    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине
    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    Зеленский подвел итог поездки в США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    28 сентября 2024, 09:05 • Новости дня

    Российские войска взяли под огневой контроль дорогу к Часову Яру

    Российские войска взяли под огневой контроль путь снабжения ВСУ в Часовом Яре

    Российские силы, как сообщили в 88-й РДБр «Эспаньола», установили огневой контроль над единственной дорогой снабжения Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, что значительно осложняет логистику противника.

    Единственная дорога снабжения Вооруженных сил Украины у Часова Яра теперь находится под огневым контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом сообщил Евгений Рассказов, заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола». По его словам, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в логистике и активно выражают недовольство в закрытых чатах и социальных сетях.

    Рассказов подчеркнул, что российские силы не только контролируют текущие маршруты, но и активно занимаются выявлением возможных скрытых путей логистики, которые могут использовать украинские войска. В «Эспаньоле» постоянно функционируют разведывательный и аналитический центры, которые помогают получать актуальные данные о действиях и укреплениях противника. Благодаря этим усилиям, российские войска успешно находят и блокируют любые альтернативные маршруты снабжения украинской армии.

    Ранее добровольческий батальон «Эспаньола» уничтожил используемые украинской армией ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи в Часовом Яре сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец.

    Напомним, что бригада «Эспаньола» объявила о создании нового разведывательного отряда «Мелодия» и штурмового мотобатальона. В интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы Михаил Турканов рассказал, что маневренность и неожиданность являются основными тактическими преимуществами мотоштурмовиков, так как они свободно перемещаются по лесистой местности и узким тропам без использования дорог.

    27 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, к северу от Часова Яра в ДНР, что было неожиданно для украинской армии, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    В результате успешного штурма Калиновка фактически освобождена, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ ранее на этой высоте корректировали артиллерийский огонь, это повышает стратегическое значение этого успеха.

    ВСУ сосредоточили свои основные усилия на Угледарском направлении, это открыло возможность для внезапной атаки у Часова Яра. При этом у Угледара наблюдается высокая активность украинских дронов, но артиллерия натовского калибра 155 мм работает реже, чем ранее, сказал Кимаковский.

    «Туда (на Угледарское направление – прим. ВЗГЛЯД) на самом деле сегодня брошены те остатки того, что у него [противника] есть на Донецком направлении. <…> Оборона противника сильно поредела после курской авантюры. Туда брошены основные силы, а здесь они уже делают очаговую оборону», – подвел итог советник главы ДНР.

    Ранее Кимаковский сообщал, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон.

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    27 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили Мариновку в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    За последние семь дней группировка также поразила формирования шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила 67 контратак украинских штурмовиков. За неделю в зоне ее действия ВСУ потеряли до 3880 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и 44 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, отразила 12 контратак штурмовиков.

    В зоне ее ответственности ВСУ за семь дней потеряли до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней украинская армия потеряла до 410 человек, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравлял военнослужащих с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    27 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на пятницу четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной, но его вторжение в воздушное пространство Румынии длилось менее трех минут, сообщило Минобороны Румынии.

    Румынские силы отметили, что российские военные провели серию атак против Украины вблизи речной границы с Румынией на дунайском рукаве Килия, передает ТАСС. Военные также подчеркнули, что были зафиксированы группы БПЛА, которые приближались к воздушному пространству Украины в непосредственной близости от границы с Румынией.

    В 01:52 (местное время) два румынских истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации. Позже, в 03:22, к ним присоединились два самолета F-18 ВВС Испании. Все четыре истребителя завершили свою миссию и вернулись на базу около 04:00. Радарная система наблюдения Румынии указала на возможность того, что один из БПЛА пересек национальное воздушное пространство в зоне границы с Украиной около 03:00, находясь там менее трех минут.

    По данным Минобороны Румынии, информации о падении БПЛА на национальной территории не поступало. Тем не менее министерство начало поисковые операции как с воздуха, так и с земли в указанной зоне. «Силы Минобороны ведут, начиная с этого утра, воздушными средствами и наземными группами поиски в зоне», – подчеркнули в ведомстве. В настоящее время ситуация остается под контролем, угрозы национальной безопасности не выявлено.

    Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    27 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    В конечном итоге будет достигнут мир, однако до этого времени будут происходить жесткие столкновения за территории, заявил Вучич, передает РБК со ссылкой на Informer.

    Политик отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет. Американская сторона продолжит активную борьбу с российской, которая не прекратит защищать свои интересы. «Глупо недооценивать Российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – заключил он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских.

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    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    27 сентября 2024, 14:20 • Новости дня
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки совершили 11 попыток прорыва через российскую границу в Курской области, все атаки отражены, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ пытались прорваться к Новому Пути и Медвежьему, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в этом районе потеряла свыше 70 человек, БТР, семь боевых бронированных машин и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 30 человек, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Гуево, Дарьино, Колмакова, Козачей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Михайловки, Медвежьего, Новой Сорочины, Нового Пути, Орловки, Плехово, Правды, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Атинского, Беловод, Бояро-Лежичей, Глухова, Журавки, Заруцкого, Катериновки, Кружка, Москаленок, Мачулищ, Новой Слободы, Павловки, Ровного, Рыжевки, Свессы и Сум.

    За сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 330 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк, два БТР и 13 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17 тыс. 750 человек, 131 танк, 62 БМП, 97 БТРов, 837 бронемашин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

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    27 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Венгрия заявила о присоединении к платформе «Друзья мира»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона намерена присоединиться к платформе по урегулированию на Украине «Друзья мира», заявил госсекретарь по международным коммуникациям в офисе премьера Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия присоединяется к группе «Друзья мира», которая проводит свою первую встречу в пятницу в Нью-Йорке под руководством Китая и Бразилии, заявил Ковач, передает ТАСС.

    «Ключевое сообщение группы – срочная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны на Украине», – отметил он.

    Ранее о присоединении к платформе заявляла Мексика. Газета ВЗГЛЯД писала о создании платформы «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине.

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    27 сентября 2024, 17:41 • Новости дня
    Трамп пообещал Зеленскому найти решение для Украины до января
    Трамп пообещал Зеленскому найти решение для Украины до января
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации, которая запланирована на 20 января.

    «Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», – сказал Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной. Кортеж, сопровождаемый полицией, прибыл к башне Trump Tower в Нью-Йорке в пятницу утром по местному времени. По периметру здания дежурят полиция и спецслужбы, движение на прилегающих улицах частично перекрыто. На месте установлены бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин.

    Напомним, Зеленский ради встречи с Трампом продлил визит в США.

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    27 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил новые обвинения Набиуллиной

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ, следует из заявления офиса генпрокурора Украины.

    Отмечается, что обвинения связаны с пособничеством в изменении границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны, передает РИА «Новости».

    «Под процессуальным руководством прокуроров было изменено ранее объявленное подозрение и добавлено новое подозрение в адрес Набиуллиной», – указано в заявлении.

    Ранее главу Центробанка признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом».

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    27 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Politico: Байден усомнился в правильности решения Зеленского атаковать Курскую область
    Politico: Байден усомнился в правильности решения Зеленского атаковать Курскую область
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу решения Владимира Зеленского атаковать Курскую область, сообщило издание Politico.

    Советники Байдена также выразили обеспокоенность долгосрочной траекторией конфликта, сообщают источники Politico. Американская администрация рассматривает действия Зеленского как рискованные и требующие пересмотра стратегии ведения боевых действий.

    Байден также критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон 26 сентября, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина».

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    28 сентября 2024, 03:58 • Новости дня
    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине

    Созданная Китаем и Бразилией коалиция выразила готовность организовать мирную конференцию по Украине

    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инициативная группа «Друзья мира» готова организовать мирный саммит для урегулирования конфликта на Украине с участием России и Украины, сообщил советник президента Бразилии Селсу Аморим.

    Аморим в Нью-Йорке заявил, что «этот момент должен наступить, но он еще не наступил». Он выразил уверенность, что подходящее время «придет». «А когда оно придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Metropoles

    Аморим подчеркнул, что в группу входят «друзья, из миролюбивых стран», причем «это не друзья России и не друзья Украины», а «друзья мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса.

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    27 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    Нидерланды полностью сняли с вооружения F-16, передав их Украине и Румынии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-воздушные силы Нидерландов полностью отказались от истребителей F-16 в пользу более современных F-35, сообщило в пресс-релизе Минобороны страны.

    В пятницу состоялась торжественная церемония прощания с истребителями F-16, которые прочно вошли в историю нидерландской авиации. Восемь самолетов пролетели на высоте не менее 400 метров над учебным полигоном на острове Влиланд, авиабазой Сустерберг и зданием министерства обороны в Гааге. Как отмечается в пресс-релизе, F-16 успешно использовались на протяжении более четырех десятилетий, как в национальных, так и в международных операциях, передает ТАСС.

    Несмотря на завершение эксплуатации в Нидерландах, жизнь этих самолетов продолжается. Часть из них будет передана в центр подготовки пилотов в Румынии, а другая часть – Украине. Хотя точное количество переданных Украине F-16 не разглашается по соображениям безопасности, известно, что Нидерланды обязались поставить Киеву 24 истребителя. Румыния уже получила 14 из 18 обещанных самолетов.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ. Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Киев может использовать поставленное страной оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по целям на территории России «в рамках самообороны».

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    28 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Зеленский сообщил о передаче Вашингтону всех ключевых для Украины запросов

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подвел итог поездке в США.

    Зеленский сообщил, что передал американской стороне свой «план победы». «Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что «все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается». Зеленский пояснил, что речь идет о вопросах «дальнобойности», «оборонного пакета», а также антироссийских санкциях и действиях в отношении «российских активов».

    Напомним, Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся. Американские СМИ сообщают, что влияние Зеленского в Вашингтоне снизилось.


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    27 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»

    Сенатор Климов: Запад отвергнет инициативу Глобального Юга «Друзья мира» по Украине

    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива «Друзья мира», скорее всего, будет отвергнута западными политиками, потому что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу для разрешения конфликта вокруг Украины.

    «Пекин и Бразилиа ранее представили свой «мирный план» по урегулированию украинского кризиса. Предложения этих государств базируются на более разумных подходах, в отличие от неприемлемой «формулы мира» Владимира Зеленского», – напомнил сенатор Андрей Климов.

    Он отметил, что дружественно настроенные по отношению к Москве страны понимают: «конфликт существует не сам по себе и устроен сложнее, чем это пытаются преподнести западные пропагандисты». «Предложения Китая и Бразилии формировались в том числе с учетом основополагающих национальных интересов России», – уточнил собеседник.

    Разумеется, это вызывало недовольство у украинского руководства. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский резко критиковал и называл деструктивными китайский и бразильский планы. По прогнозам Климова, такую же реакцию встретит со стороны Киева и платформа «Друзья мира».

    «Важно учитывать, что Украина несамостоятельна. Оценка киевских властей будет ретранслировать позицию Вашингтона и Лондона. Хотя я допускаю, что последуют какие-то импровизации самого Зеленского», – считает собеседник.

    По его прогнозам, в США и Британии инициатива стран Глобального Юга не найдет поддержки. «Западные политики отвергнут идею с платформой «Друзья мира» по многим причинам. В том числе и из-за того, что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику», – уточнил парламентарий.

    Москва же приветствует миротворческие усилия. «Если Китай, Бразилия и страны Глобального Юга собирается конструктивно поработать – пусть действуют. Однако нам, прежде всего, следует рассчитывать на самих себя, а также продолжать работать для достижения тех целей, которые были поставлены в рамках СВО», – заключил Климов.

    Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Об этом глава китайского МИД Ван И заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

    По словам министра, «Друзья мира» – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Инициатива, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

    Между тем Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», – сказал он и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

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