Российские войска взяли под огневой контроль путь снабжения ВСУ в Часовом Яре

Единственная дорога снабжения Вооруженных сил Украины у Часова Яра теперь находится под огневым контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом сообщил Евгений Рассказов, заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола». По его словам, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в логистике и активно выражают недовольство в закрытых чатах и социальных сетях.

Рассказов подчеркнул, что российские силы не только контролируют текущие маршруты, но и активно занимаются выявлением возможных скрытых путей логистики, которые могут использовать украинские войска. В «Эспаньоле» постоянно функционируют разведывательный и аналитический центры, которые помогают получать актуальные данные о действиях и укреплениях противника. Благодаря этим усилиям, российские войска успешно находят и блокируют любые альтернативные маршруты снабжения украинской армии.

Ранее добровольческий батальон «Эспаньола» уничтожил используемые украинской армией ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи в Часовом Яре сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец.

Напомним, что бригада «Эспаньола» объявила о создании нового разведывательного отряда «Мелодия» и штурмового мотобатальона. В интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы Михаил Турканов рассказал, что маневренность и неожиданность являются основными тактическими преимуществами мотоштурмовиков, так как они свободно перемещаются по лесистой местности и узким тропам без использования дорог.